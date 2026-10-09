Vagių grobis – dešimtys tūkstančių butelių vyno

„Kiek mums žinoma, tokios didelės vagystės Italijoje dar nėra buvę“, – naujienų agentūrai AFP sakė įmonės atstovas, kuris prašė jo neįvardyti.
Pavogtas trijų rūšių bendrovės raudonasis vynas – „Tignanello“, „Solaia“ ir „Guado al Tasso“. Šio vyno buteliai, priklausomai nuo derliaus metų, parduodami už 120–300 eurų ar daugiau.
„Tai vieni žymiausių mūsų vynų, kuriuos neabejotinai vertina ir kolekcininkai“, – teigė įmonės atstovas.
Vagystė įvykdyta praėjusį savaitgalį centrinėje Italijoje esančiame sandėlyje, kuriame vertingas vynas buvo paruoštas eksportui.
„Tai didžiausias mūsų sandėlis, į kurį atkeliauja visi buteliai prieš juos išsiunčiant“, – tvirtino bendrovės atstovas.
Vagys išjungė signalizaciją, o vagystė buvo pastebėta tik pirmadienį.
Vagystei buvo panaudoti du furgonai, o bendrovė mano, kad joje dalyvavo penki ar šeši žmonės.
Praėjusį mėnesį šiauriniame Pjemonto regione buvo pavogta 3 tūkst. butelių „Barolo“ vyno. Manoma, kad bendra jų vertė siekė kelis šimtus tūkstančių eurų.
Iki šiol „taikytasi į kitus vyno ūkius, bet ne į mūsų“, – nurodė bendrovės atstovas.
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