 Vakarų Vokietijoje plintant miško gaisrui evakuoti šimtai žmonių

Vakarų Vokietijoje plintant miško gaisrui evakuoti šimtai žmonių

2026-08-14 13:21
BNS inf.

Vakarų Vokietijoje per naktį apie 1,8 tūkst. žmonių turėjo palikti savo namus, netoliese išplitus miško gaisrui, penktadienį pranešė pareigūnai.

<span>Vakarų Vokietijoje plintant miško gaisrui evakuoti šimtai žmonių</span>
Vakarų Vokietijoje plintant miško gaisrui evakuoti šimtai žmonių / Scanpix nuotr.

Kovoti su liepsnomis pasitelkti sraigtasparniai ir kariuomenės technika.

Vienas iš Hiurtgenvaldo miestelio rajonų netoli Belgijos ir Nyderlandų sienų buvo evakuotas, gaisrui iki penktadienio ryto išplitus nuo 25 iki 300 hektarų.

Gaisrui artėjant, gyventojai buvo raginami „pasiimti tik svarbiausius asmeninius daiktus“, naujienų agentūrai AFP sakė vietos apygardos atstovė.

Gaisro gesinti pasiųsta apie 300 greitojo reagavimo tarnybų darbuotojų, teigė atstovė, o padeda ir du kariuomenės tankai.

Pasitelktas vienas sraigtasparnis, tikimasi, kad prisijungs dar du, o miške iškirstos priešgaisrinės juostos, kad liepsnos neišplistų.

Daugelyje Europos dalių šią vasarą kilo viena po kitos sekančios karščio bangos ir sausros, visame žemyne, įskaitant Vokietiją, kilo miškų gaisrai.

Dėl karščio bangos birželio pabaigoje Vokietijoje tris dienas iš eilės gerintas temperatūros rekordas, pasiekęs ir 41,7 laipsnio Celsijaus.

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miškų gaisrai vokietijoje

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