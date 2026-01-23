Vance'as gina pareigūnus, Minesotoje sulaikiusius penkiametį berniuką

Viceprezidentas patvirtino, kad buvo sulaikytas net penkiametis berniukas, ir gynė tai padariusius pareigūnus.
Respublikonų viceprezidentas sakė, kad „mes darome viską, ką galime, kad sumažintume įtampą“, ir pridūrė, kad Minesotos lyderiai turėtų imtis kompromiso.
Teisingumo departamentas atlieka tyrimą dėl valstijos aukščiausio rango demokratų, įskaitant gubernatorių Timą Walzą ir Mineapolio merą Jacobą Frey, veiksmų, siekiant išsiaiškinti, ar jie netrukdė JAV Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigų vykdymui viešai kritikuodami administraciją. T. Walzas ir J. Frey tyrimą pavadino bandymu įbauginti politinę opoziciją.
Prezidentas Donaldas Trumpas jau kuris laikas grasina pasitelkti Sukilimo aktą ir pasiųsti karines pajėgas, kad pažabotų neramumus Minesotoje. Paklaustas apie šią galimybę, J. D. Vance'as atsakė: „Šiuo metu nemanome, kad mums to reikia.“
D. Trumpas šio mėnesio pradžioje pasiuntė tūkstančius federalinių agentų į Minesotą po pranešimų apie Somalio imigrantų aferas vaikų priežiūros sektoriuje. Mineapolio regiono pareigūnai, įskaitant J. Frey, taip pat policija, religiniai lyderiai ir verslo bendruomenė, pasipriešino tam, o pasipiktinimas išaugo po to, kai vienas agentas per konfliktą šį mėnesį nušovė trijų vaikų motiną Renee Good.
Po J. D. Vance'o vizito T. Walzas pareiškė, kad dėl neramumų kalta federalinė vyriausybė.
„Nustokite gatvėse demonstruoti jėgą ir bendradarbiaukite su valstija vykdant tikslinį smurtinių nusikaltėlių persekiojimą, o ne atsitiktines, agresyvias konfrontacijas“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.
Tarp sulaikytųjų – penkerių metų berniukas
J. D. Vance'as tvirtai gynė R. Good nušovusį agentą ir anksčiau sakė, kad jos žūtis buvo „jos pačios sukelta tragedija“. Ketvirtadienį jis pakartojo, kad R. Good savo automobiliu įsirėžė į agentą, nors šis teiginys ginčijamas remiantis incidento vaizdo įrašais.
Minesotos religiniai lyderiai, remiami profesinių sąjungų ir šimtų Mineapolio regiono įmonių, planuoja protestų dieną penktadienį. Beveik 600 vietos įmonių paskelbė planus užsidaryti, o visoje šalyje tikimasi šimtų solidarumo renginių, teigė kairiosios pakraipos grupės „MoveOn“ atstovė Britt Jacovich.
Penktadienio demonstracijos buvo planuojamos kaip didžiausia iki šiol surengta koordinuota protesto akcija. Tarp jų – eitynės Mineapolio centre, nepaisant pavojingų šalčių; Nacionalinė meteorologijos tarnyba prognozuoja nuo 20 iki 30 laipsnių šalčio pagal Celsijų.
J. D. Vance'as gynė ir ICE agentus, kurie antradienį sulaikė penkerių metų berniuką Liamą Conejo Ramosą (Lijamą Konechą Ramosą), kai šis grįžo iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
„Galvoju sau: „Dieve mano, tai siaubinga. Kaip mes sulaikėme penkiametį?“ – kalbėjo J. D. Vance'as, pripažindamas, kad iš pradžių sunerimo dėl šios žinios. Tačiau jis pridūrė, kad labiau pasigilinęs pakeitė savo nuomonę, nes ICE sulaikė vaiką po to, kai jo tėvas pabėgo nuo imigracijos agentų.
„Kai jie nuvyko sulaikyti jo neteisėtai gyvenančio užsieniečio tėvo, tėvas pabėgo, – sakė J. D. Vance'as. – Taigi, istorija yra tokia, kad ICE sulaikė penkerių metų vaiką. Na, o ką jie turėjo daryti? Ar jie turi leisti penkerių metų vaikui mirtinai sušalti?“
Berniukas, kurį federaliniai agentai kartu su tėvu nuvežė į sulaikymo centrą Teksase, yra ketvirtasis pastarosiomis savaitėmis imigracijos pareigūnų sulaikytas moksleivis iš jo Mineapolio priemiesčio.
Šeimos advokatas Marcas Prokoschas laikraščiui „The Washington Post“ teigė, kad jie nėra JAV piliečiai, tačiau laikėsi teisinio proceso prašydami prieglobsčio Mineapolyje, kuris yra vienas iš prieglobstį suteikiančių miestų, o tai reiškia, kad policija nebendradarbiauja su federaline imigracijos tarnyba.
J. D. Vance'as teigė, kad tokie vietos pareigūnų veiksmai trukdo ICE veiklai.
„Valstybės ir vietos pareigūnų bendradarbiavimo stoka apsunkina mūsų darbą ir padidina įtampą“, – sakė J. D Vance'as.
Platūs pareigūnų įgaliojimai?
Paklaustas apie pranešimus, kad federalinės institucijos tvirtina turinčios plačius įgaliojimus prievarta įeiti į žmonių namus be teisėjo orderio, J. D. Vance'as sakė, kad orderiai vis dar bus imigracijos kontrolės dalis. Tačiau J. D. Vance'as nepatikslino, apie kokį orderį kalba.
„Niekas nekalba apie imigracijos kontrolę be orderio, – teigė J. D. Vance'as. – Mes niekada neįeisime į kažkieno namus be jokio orderio, nebent, žinoma, kažkas šaudo į pareigūną ir jis turi apsiginti.“
Naujienų agentūra AP trečiadienį pranešė, kad federaliniai imigracijos pareigūnai tvirtina turintys plačius įgaliojimus prievarta įeiti į namus be teismo orderio, remiantis vidiniu ICE pranešimu; tai reiškia ilgalaikių nurodymų, skirtų gerbti konstitucinius vyriausybės inicijuojamų kratų apribojimus, nutraukimą.
Vietoj to pareigūnai gali naudoti administracinius orderius. Juos išduoda ICE pareigūnai, o ne nepriklausomo teisėjo pasirašyti orderiai.
Ketvirtadienio rytą užsukęs į Ohajo valstiją, J. D. Vance'as pripažino, kad imigracijos agentai padarė klaidų, tačiau nenorėjo komentuoti plačiau.
„Žinoma, buvo padaryta klaidų, nes teisėsaugos srityje visada bus padaroma klaidų“, – teigė jis, paklaustas apie D. Trumpo komentarus, išsakytus anksčiau šią savaitę, kad ICE „kartais darys klaidų“.
J. D. Vance'as taip pat pagyrė protestuotojų, kurie sekmadienį sutrikdė pamaldas bažnyčioje Minesotoje, sulaikymą ir sakė, kad tikisi daugiau baudžiamųjų veiksmų. Protestuotojai įėjo į bažnyčią skanduodami „ICE lauk“ ir „Teisingumą Renee Good“.
