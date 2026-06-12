 Vengrijoje per dvi avarijas greitkelyje žuvo aštuoni žmonės

Vengrijoje per dvi avarijas greitkelyje žuvo aštuoni žmonės

2026-06-12 12:17
BNS inf.

Vakarų Vengrijoje penktadienio rytą per dvi eismo nelaimes, kuriose dalyvavo sunkvežimis ir mikroautobusas iš Moldovos, žuvo aštuoni žmonės, manoma, užsienio piliečiai, pranešė pareigūnai.

<span>Vengrijoje per dvi avarijas greitkelyje žuvo aštuoni žmonės</span>
Vengrijoje per dvi avarijas greitkelyje žuvo aštuoni žmonės / Scanpix nuotr.

Abi avarijos įvyko anksti rytą netoli Dėro, greitkelyje M1. Į jas pateko transporto priemonės su moldaviškais registracijos numeriais.

Apie 4 val. 30 min. vietos (5 val. 30 min. Lietuvos) laiku sunkvežimis su moldaviškais numeriais susidūrė su statybine transporto priemone. Sunkvežimio vairuotojas žuvo įvykio vietoje, sakoma policijos pranešime.

Praėjus mažiau nei 45 minutėms, mikroautobusas, kuriuo važiavo devyni žmonės, rėžėsi į sunkvežimį, kuris sustojo dėl ankstesnės avarijos, nurodoma pranešime.

Septyni mikroautobuso keleiviai žuvo iškart, o dar du buvo sužeisti.

Policijos atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad aukų pilietybės dar nepatvirtintos.

„Žinome tik tiek, kad sunkvežimio ir mikroautobuso vairuotojai važiavo transporto priemonėmis su moldaviškais registracijos numeriais“, – sakė ji.

Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė užuojautos žinutę.

„Vyriausybės vardu noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą aštuonių užsienio piliečių, žuvusių per avariją, šeimoms“, – sakė P. Magyaras.

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