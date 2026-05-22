 Vengrijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo žmogus

Vengrijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo žmogus

2026-05-22 13:52
BNS inf.

Vengrijos naftos chemijos gamykloje penktadienį nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, sakoma vengrų energetikos bendrovės „Mol Group“, kuriai priklauso gamykla, pranešime.

<span>Vengrijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo žmogus</span>
Vengrijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo žmogus / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Sprogimas Tisauivaroše, Rytų Vengrijoje, įvyko po techninės priežiūros iš naujo paleidžiant gamyklą, socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše nurodė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Jis pridūrė, kad per sprogimą septyni žmonės patyrė nudegimų.

Pasak ekonomikos ir energetikos ministro Istvano Kapitany, penki sraigtasparniai sužeistuosius nugabeno į Miškolco ir Debreceno ligonines. Socialiniuose tinkluose I. Kapitany rašė, kad reagavimo į nelaimes mobilioji laboratorija nenustatė jokių pavojingų medžiagų koncentracijų, viršijančių ribinę vertę.

Tiek I. Kapitany, tiek „Mol Group“ generalinis direktorius Zsoltas Hernadi vyksta į sprogimo vietą, sakė P. Magyaras.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiojo šeimai ir linkime sužeistiesiems greičiau pasveikti“, – feisbuke rašė P. Magyaras.

Regioninės nelaimių valdymo institucijos atstovas valstybinei naujienų agentūrai MTI sakė, kad sprogimo gamykloje sukeltas gaisras buvo užgesintas. Davidas Dojcsakas pridūrė, kad valymo darbai vis dar vyksta, o pagalbos padaliniai saugo teritoriją.

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Sprogimas gamykloje

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