Vladimiras Putinas: per Kyjivo smūgį okupuotoje Rytų Ukrainoje žuvo 6 žmonės, dar 15 dingę

Jis tai pavadino teroristiniu išpuoliu.
„Šiuo metu žinoma, kad žuvo šeši žmonės, 39 buvo sužeisti, o 15 žmonių yra dingę; paieškos griuvėsiuose vis dar tęsiasi“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotuose komentaruose.
Jis taip pat įsakė Rusijos kariuomenei „parengti pasiūlymus“ dėl atsakomųjų veiksmų.
Rusija kiek anksčiau skelbė, kad per Ukrainos dronų smūgį studentų bendrabučio pastatui Starobilsko mieste Rusijos okupuotoje Ukrainos Luhansko srityje žuvo keturi žmonės, o dar 39 buvo sužeisti. Pareigūnai tuomet teigė, kad po griuvėsiais gali būti palaidota iki 18 žmonių.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šį smūgį pavadino siaubingu nusikaltimu. Ukrainos pareigūnai šio įvykio kol kas nekomentavo.