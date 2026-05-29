Vladimiras Putinas: niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra Rumunijoje sudužęs dronas

„Ką tik sužinojau, prieš įeidamas į šią salę, kad kažkas nutiko su tuo, kas, kaip manoma, buvo mūsų dronas“, – sakė V. Putinas spaudos konferencijoje Kazachstano sostinėje Astanoje.
„Niekas negali pasakyti, kokios kilmės yra tas ar kitas orlaivis, kol nebus atliktas jo tyrimas“, – sakė jis.
„Jei jie mums pateiks kokių nors objektyvių duomenų (...), tokiu atveju mes įvertinsime, kas įvyko“, – pridūrė V. Putinas.
Rumunų pareigūnai anksčiau penktadienį pranešė, kad naktį į Ukrainą nukreiptos Rusijos atakos metu paleistas dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje ir sužeidė du žmones.
Rumunijos gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad dronas buvo sekamas radaru Rumunijos oro erdvėje ir nukrito ant pastato stogo Galacyje. Po smūgio kilo gaisras. Du žmonės patyrė lengvus sužalojimus, dar keli buvo evakuoti.
Tai buvo pirmasis smūgis į gyvenamąjį pastatą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais.
Bukareštas pareiškė, kad dronas buvo rusiškas, o incidentas sulaukė griežto Atlanto aljanso bei Europos Sąjungos (ES) pasmerkimo.
Rumunijos prezidentas penktadienį pareiškė, kad išsiųs Rusijos generalinį konsulą Juodosios jūros uostamiestyje Konstancoje ir uždarys šią atstovybę.
„Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą (...) Atsižvelgiant į šią situaciją, Rusijos Federacijos generalinis konsulas Konstancoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu, o Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Konstancoje bus uždarytas“, – vaizdo pareiškime nurodė prezidentas Nicusoras Danas (Nikušoras Danas).
Nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo Rusijos karinis konfliktas su Ukraina, dronai į Rumunijos oro erdvę buvo įskridę dešimtis kartų, tačiau tai pirmas kartas, kai buvo pataikyta į gyvenamąjį namą šalyje.
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