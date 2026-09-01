Vokietijoje netoli elektrinės rasta savadarbių sprogstamųjų užtaisų

Operatorius „50Hertz“ nurodė, kad paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs, tačiau dabar visos linijos Preilako pastotėje, kuri paskirsto elektrą iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, vėl veikia.
Policijos teigimu, žmonės nenukentėjo.
Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius.
Operatorius „50Hertz“ nurodė, kad paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs, tačiau dabar visos linijos Preilako pastotėje, kuri paskirsto elektrą iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, vėl veikia.
Policijos teigimu, žmonės nenukentėjo.
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