 Vokietijoje sudužo JAV naikintuvas

Vokietijoje sudužo JAV naikintuvas

2026-09-22 20:46
BNS inf.

Vakarų Vokietijoje esančioje amerikiečių oro bazėje antradienį sudužo JAV naikintuvas, pranešė JAV oro pajėgos ir vietos pareigūnai.

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<span>Vokietijoje sudužo JAV naikintuvas</span>
Vokietijoje sudužo JAV naikintuvas / Asociatyvi magnific nuotr.

Incidento metu pilotas katapultavosi ir patyrė sužalojimų.

Kaip nurodoma bazės išplatintame pranešime, orlaivis „F-16 Fighting Falcon“ nukrito antradienį Spangdahlemo oro bazėje.

„Pilotas saugiai katapultavosi ir jam suteikiama medicininė pagalba“, – rašoma pranešime, kuriame priduriama, kad į nelaimės vietą atvyko skubios pagalbos tarnybos.

Vietos civilinės institucijos patvirtino, kad sužeistas vienas asmuo.

JAV pareigūnų teigimu, incidentas tiriamas.

Spangdahlemo oro bazėje dislokuotas JAV oro pajėgų 52-asis naikintuvų sparnas, užtikrinantis oro galią ir paramą NATO operacijoms Europoje bei už jos ribų.

Šiame straipsnyje:
lėktuvas
karinė bazė
JAV
Vokietija

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Diversantai
Ar ne per dažnai jie dūžta?
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papai
vzuh... pist... -1...
1
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