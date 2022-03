Vokietijoje užregistruota daugiau kaip 260 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos

Tai sekmadienį pranešė Vokietijos vidaus reikalų ministerija.

Tikrasis pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Vokietijoje gali būti kur kas didesnis, pripažino žinybos atstovas. Mat ukrainiečiai be vizos turi teisę būti Šengeno zonoje iki trijų mėnesių, todėl jiems nebūtina registruotis vos tik atvykus. Be to, prie ES vidaus sienų beveik nėra patikrų.

Taip pat nežinoma, kiek ukrainiečių išvyksta iš Vokietijos į kitas šalis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pareiškė, kad jau 10 mln. žmonių Ukrainoje tapo perkeltaisiais asmenimis, o daugiau kaip 3,5 mln. buvo priversti ieškoti prieglobsčio užsienyje.