Volodymyras Zelenskis: Rusija į Ukrainą paleido raketą „Orešnik“

Tai buvo padaryta vykdant masinius naktinius smūgius Ukrainoje.
„Trys Rusijos raketos į vandentiekio objektą, sudegęs turgus, dešimtys apgadintų gyvenamųjų namų, kelios paprastos mokyklos, ir jis (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas) paleido savo „Orešnik“ į Bilą Cerkvą (vidurio Ukrainoje). Jie tikrai pamišę“, – socialiniame tinkle „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
Rusija patvirtino
Rusija sekmadienį patvirtino, kad vykdydama masinius naktinius smūgius paleido į Ukrainą branduolinį užtaisą nešti galinčią hipergarsinę balistinę raketą „Orešnik“.
„Atsakydamos į Ukrainos teroristinius išpuolius prieš civilinę infrastruktūrą Rusijos teritorijoje, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos surengė masinį smūgį, pasitelkdamos balistines raketas „Orešnik“, iš oro paleidžiamas balistines raketas „Iskander“, iš oro paleidžiamas hipergarsines balistines raketas „Kinžal“ ir kruizines raketas „Cirkon“, taip pat bepiločius orlaivius, pranešime teigė ministerija.
Apie „Orešnik“ panaudojimą paskelbta po to, kai V. Putinas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl smūgių Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje.
Ukraina tikėjosi didelės atakos, nes pasirodė pranešimų, kad jos pačios pajėgos tariamai surengė bepiločių orlaivių ataką Starobilske Rusijos okupuotuose šalies rytuose, per kurią, pasak Maskvos, buvo smogta į profesinės mokyklos bendrabutį ir žuvo mažiausiai 18 žmonių. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad atsakingų asmenų lauks „neišvengiama ir griežta bausmė“.
„Orešnik“ yra Rusijos vidutinio nuotolio balistinė raketa, kuri, Ukrainos kariuomenės duomenimis, gali išvystyti daugiau kaip 12,3 tūkst. km/h greitį. Ši raketa turi šešias kovines galvutes, o kiekvienoje iš jų, remiantis pranešimais, yra antrinių šaudmenų. JAV Gynybos departamentas yra įvardijęs „Orešnik“ kaip vidutinio nuotolio raketos RS-26 „Rubež“ modifikaciją. Rusija buvo pareiškusi, kad 2024 m. pradės masinę raketų „Orešnik“ gamybą.