2025-09-30 15:43
Viljama Sudikienė (ELTA)

Antradienį Vokietijos ministras buvo nuvežtas į ligoninę, kai susmuko per vyriausybės posėdį Berlyne.

Per vyriausybės posėdį susmuko Vokietijos transporto ministras / Scanpix nuotr.

Susisiekimo ministras Patrickas Schniederis sukniubo prie stalo, pranešė vyriausybės atstovas Stefanas Korneliusas.

Pranešta, kad jis greitai atsigavo, tačiau bus apžiūrėtas ligoninėje.

Kanclerio Friedricho Merzo kabinetas sostinėje rengia dviejų dienų posėdžius sunkumams šalies ekonomikoje aptarti.  

P. Schniederio iš F. Merzo konservatorių Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) nematyti bendroje nuotraukoje, padarytoje po posėdžio.

Praėjusią savaitę P. Schniederis pristatė naują nacionalinės geležinkelių operatorės „Deutsche Bahn“ strategiją, įskaitant naujo generalinio direktoriaus paskyrimą.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
nualpo ministras

