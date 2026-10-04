 Vyrų konfliktas dėl automobilio stovėjimo vietos: kulkos pražudė niekuo dėtą 12-metę

Vyrų konfliktas dėl automobilio stovėjimo vietos: kulkos pražudė niekuo dėtą 12-metę

2026-10-04 18:12
BNS inf.

JAV Marilando valstijoje Baltimorės parke, kuriame vyko vaikų futbolo rungtynės, nušauta 12 metų mergaitė, o dar trys žmonės buvo sužeisti, sekmadienį pranešė policija, ieškanti mažiausiai dviejų įtariamųjų.

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<span> Vyrų konfliktas dėl automobilio stovėjimo vietos: kulkos pražudė niekuo dėtą 12-metę</span>
Vyrų konfliktas dėl automobilio stovėjimo vietos: kulkos pražudė niekuo dėtą 12-metę / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pareigūnai šeštadienį 18.15 val. vietos (sekmadienį 1.15 val. Lietuvos) laiku atvyko į Leono Day (Leono Dėjaus) parką, kur rado pašautas mergaitę ir moterį.

Į vietos ligonines pagalbos taip pat kreipėsi du vyrai, per spaudos konferenciją sakė Baltimorės policijos komisaras Richardas Worley (Ričardas Vorlis).

Ligoninėje konstatuota mergaitės mirtis. Suaugusiųjų patirti sužalojimai pavojaus gyvybei nekelia, teigė R. Worley.

Konfliktas tarp dviejų vyrų, kaip manoma, kilo dėl automobilio stovėjimo vietos. Jie ėmė šaudyti vienas į kitą, o kulkos pataikė į mergaitę bei moterį, nurodė R. Worley.

Jo teigimu, policija ieško mažiausiai dviejų įtariamųjų.

Policija vis dar dirba didelėje parko teritorijoje, o R. Worley teigė, kad kol kas nežinoma, kiek šūvių buvo paleista. Jis paragino visus, mačiusius incidentą, kreiptis į policiją.

„Du suaugę vyrai susiginčijo, ir dabar 12-metės nebėra, – spaudos konferencijoje sakė Baltimorės meras Brandonas Scottas (Brendonas Skotas). – Mums niekada neturėtų tekti sakyti tokių dalykų. Tai, kas čia šiandien nutiko, yra vienas šlykščiausių dalykų, kokius esu matęs gyvenime.“

Šiame straipsnyje:
Baltimorės parkas
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nušauta mergaitė

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NEGERAI
Vot cia tai suprantam - tikra DEMOKRATIJA. Kada gi pagaliau tikra demokratija ateis ir i baudziauninku Lietuva ? Sviecia ant auksto kalno demokratijos svyturys o lietuviams poxui. NEGERAI.
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