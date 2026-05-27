Zelenskis išsiuntė Trumpui skubų laišką dėl priešraketinės gynybos trūkumo

Rusija pastaruoju metu suintensyvino masines oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kyjivui, įskaitant atakas prieš „sprendimų priėmimo centrus“.
„Kalbant apie oro gynybą nuo raketų, mes pasikliaujame savo draugais, – rašoma laiške, kurį matė „Kyiv Independent“. – Kalbant apie gynybą nuo balistinių raketų, mes beveik išimtinai pasikliaujame JAV.“
Ukrainos pareigūnai baiminasi, kad trūkstant „Patriot“ gaudytuvų ir kitų Vakarų tiekiamų sistemų gali būti sunku atlaikyti bombardavimus.
Vienas su situacija susipažinęs pareigūnas sakė, kad Ukrainos ambasadorė JAV Olha Stefanišyna platino šį laišką Baltiesiems rūmams, Atstovų Rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui ir kitiems Kongreso nariams.