Zelenskis perspėjo: Rusija rengiasi smogti į Ukrainos raketų kūrėjus

V. Zelenskis „Telegram“ kanale pranešė iš Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo Oleho Ivaščenkos gavęs išsamią informaciją apie Rusijos raketų gamybą: įrenginius, atstumus, kiekius, svarbiausių komponentų ir gamybos priemonių tiekimo maršrutus, taip pat asmenis iš kitų šalių ir įmones, padedančias Rusijai apeiti sankcijas.
„Rengiame savo atsakomųjų priemonių – tiek Ukrainos, tiek koordinuojamų su mūsų partneriais – atnaujinimus. Svarbu, kad spaudimas Rusijai toliau didėtų“, – parašė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad viena iš pagrindinių krypčių, pasirinktų būsimiems Rusijos smūgiams į Ukrainą – kariniams, politiniams ir propagandiniams – yra susijusi su Ukrainos įmonių pažanga kuriant visų tipų raketų technologijas.
„Rusija strategine grėsme laiko Ukrainos gebėjimą sukurti savo balistinę sistemą ir lokalizuoti antibalistinės gynybos gamybą. Mes atsakysime“, – teigė V. Zelenskis.
Antradienį pranešta, kad per Rusijos didelio masto ataką birželio 2 d. vien sostinėje Kyjive žuvo šeši žmonės, 81 buvo sužeistas, o visoje Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų atakas tą dieną žuvo daugiau nei 20 žmonių ir daugiau nei 100 buvo sužeisti.