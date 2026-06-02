 Zelenskis perspėjo: Rusija rengiasi smogti į Ukrainos raketų kūrėjus

Zelenskis perspėjo: Rusija rengiasi smogti į Ukrainos raketų kūrėjus

2026-06-02 20:09
Viljama Sudikienė (UKRINFORM)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vienas iš pagrindinių būsimų Rusijos karinių, politinių ir propagandos atakų taikinių gali būti raketų technologijas kuriančios Ukrainos įmonės.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.

V. Zelenskis „Telegram“ kanale pranešė iš Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo Oleho Ivaščenkos gavęs išsamią informaciją apie Rusijos raketų gamybą: įrenginius, atstumus, kiekius, svarbiausių komponentų ir gamybos priemonių tiekimo maršrutus, taip pat asmenis iš kitų šalių ir įmones, padedančias Rusijai apeiti sankcijas.

„Rengiame savo atsakomųjų priemonių – tiek Ukrainos, tiek koordinuojamų su mūsų partneriais – atnaujinimus. Svarbu, kad spaudimas Rusijai toliau didėtų“, – parašė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad viena iš pagrindinių krypčių, pasirinktų būsimiems Rusijos smūgiams į Ukrainą – kariniams, politiniams ir propagandiniams – yra susijusi su Ukrainos įmonių pažanga kuriant visų tipų raketų technologijas.

„Rusija strategine grėsme laiko Ukrainos gebėjimą sukurti savo balistinę sistemą ir lokalizuoti antibalistinės gynybos gamybą. Mes atsakysime“, – teigė V. Zelenskis.

Antradienį pranešta, kad per Rusijos didelio masto ataką birželio 2 d. vien sostinėje Kyjive žuvo šeši žmonės, 81 buvo sužeistas, o visoje Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų atakas tą dieną žuvo daugiau nei 20 žmonių ir daugiau nei 100 buvo sužeisti.

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