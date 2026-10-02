Zelenskis: Putinas nori priversti Kyjivo gyventojus palikti sostinę

„Iš Kremliaus sklinda prieštaringos žinutės, o Putinas, artėjant rinkimams, toliau didins eskalaciją, siekdamas parodyti, kad yra labai stiprus, nebijo europiečių ir nejaučia sankcijų poveikio. Ir, žinoma, jis siunčia šiuos signalus Jungtinėms Valstijoms. Kalbėjomės su Amerikos derybų grupe ir aš jiems pasakiau: „Pamatysite, kad per rinkimus, o ypač po jų, bus rengiamos masinės atakos prieš viską, kas susiję su civiliais. Jie nori, kad ukrainiečiai, ypač sostinės gyventojai, ją paliktų. To jie labai norėjo pačioje plataus masto invazijos pradžioje – prisimenate 2022-uosius; toks buvo jų tikslas. Priversti žmones, paprastus piliečius, palikti sostinę ir parodyti: nėra sostinės – nėra šalies“, – pasakojo V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukraina nėra vien jos sostinė, ir pabrėžė, jog Kyjivas išlieka stiprus.
„Dabar jie visą parą atakuoja pasitelkdami 300–500 ginklų, kaip visiškai teisingai pasakėte; jie mus atakuoja visą parą. Tokia yra Putino taktika – didinti eskalaciją, ir jis toliau tai darys (...) Visu tuo siekiama panardinti Ukrainą į chaosą. Šiuo laikotarpiu rasime papildomų lėšų ir privalome jų rasti šiai naujai karo bangai, tačiau jų vis tiek nepakanka“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
UNN primena, kad remiantis Kyjivo perimtais žvalgybos duomenimis, Kremliaus galva V. Putinas nurodė savo kariniams vadams nepaisyti karo taisyklių, o dėl to smarkiai padaugėjo Rusijos smūgių civiliams taikiniams, Maskvai dedant dideles pastangas pakeisti jėgų pusiausvyrą kare.
Kaip rašė ELTA, penktadienį, po dar vienos Rusijos dronų atakų bangos uždarius vieną pagrindinių miesto tiltų ir apribojus eismą kitais, Kyjivą sukaustė didžiulės eismo spūstys.
Spūstys susidarė visiškai uždarius eismą abiem kryptimis Pietiniu tiltu – vienu iš aštuonių rytinę ir vakarinę Kyjivo dalis jungiančių tiltų per Dniprą.
Ketvirtadienį Rusijos dronai smogė Pietinio tilto atraminėms konstrukcijoms. Kol buvo vertinama tilto konstrukcijų būklė, eismas juo laikinai sustabdytas.
Netrukus eismas tiltu ir metro traukinių eismas buvo atnaujintas, tačiau ketvirtadienio naktį ir ankstyvą penktadienio rytą dronai tiltui smogė dar kelis kartus.
Nuo 2022 m. vasarį prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos Ukraina jau seniai nerimauja dėl galimų atakų prieš svarbiausius transporto tiltus.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija vis intensyviau atakuoja Kyjivą dronais ir raketomis, todėl mieste beveik nuolat skelbiamas oro pavojus ir trikdomas kasdienis gyvenimas.
Apie artėjančias grėsmes iš oro perspėjančios sirenos skamba beveik visą parą, ragindamos maždaug 3 mln. miesto gyventojų slėptis.