Zelenskis: Rusija rengia naują plataus masto ataką

„Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad rusai rengia masinį smūgį. Prašau jūsų, labai prašau, saugokite save“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir, paskelbus oro pavojų, eiti į slėptuves.
„Ukrainos saugumo pajėgos ir mūsų oro pajėgos yra pasirengusios reaguoti tiek, kiek leidžia mūsų gynybos pajėgumai“, – sakė V. Zelenskis, užsimindamas apie oro gynybos ginkluotės trūkumą.
Ukrainos vadovas kartu dar kartą kreipėsi į Vakarų sąjungininkus, prašydamas papildomų oro gynybos sistemų.
„Daug kas priklauso nuo partnerių – nuo kiekvieno lyderio, nuo kiekvienos pasaulio valstybės, turinčios mums reikalingų gynybos priemonių ir galinčios jas perduoti“, – sakė V. Zelenskis.
„Pasaulis yra didesnis už Rusijos blogį, o saugoti gyvybes turi būti bendras uždavinys“, – pridūrė jis.
Naudodamasi ukrainiečių oro gynybos spragomis, Rusija ėmė intensyviau pulti Ukrainos miestus ir kitas gyvenamąsias vietoves.
Ukrainos oro gynybos pajėgoms trūksta šaudmenų, ypač skirtų sistemoms, galinčioms perimti balistines raketas.