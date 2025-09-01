Per žemės drebėjimą Afganistane žuvo šimtai žmonių

JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6 balų stiprumo žemės drebėjimas apie vidurnaktį supurtė kalnuotą regioną pasienyje su Pakistanu. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško gyvųjų.
„Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius yra didelis, tačiau kadangi teritorija sunkiai prieinama, mūsų komandos dar dirba“, – sakoma Sveikatos ministerijos atstovo Sharafato Samano pranešime. Šimtai sužeistųjų nuvežti į ligonines. Skaičiai esą gali augti.
Tarp žuvusiųjų yra mažiausiai du vaikai. Jie žuvo Nangarharo provincijoje, kai įgriuvo jų namo stogas. Praėjus maždaug 20 minučių po žemės drebėjimo, tą patį regioną supurtė 4,5 balo stiprumo pakartotiniai požeminiais smūgiai, dar po kurio laiko – 5,2 balo. Abu jie įvyko 10 km gylyje.
Požeminiai smūgiai buvo juntami ir Kabule bei už 370 km esančioje Pakistano sostinėje Islamabade, pasakojo agentūros AFP žurnalistai.
„Deja, žemės drebėjimas šiandien vakare keliose mūsų rytinėse provincijoje pareikalavo žmonių gyvybių ir padarė finansinių nuostolių“, – tinkle „X“ rašė Talibano atstovas Zabihullahas Mujahidas.
Afganistanas vis yra purtomas smarkių žemės drebėjimų, ypač – Hindukušo kalnų grandinėje, kur susiduria tektoninės plokštės. 2023 m. spalio 7 d. per požeminių smūgių seriją, JT duomenimis, Afganistane žuvo daugiau kaip 1 500 žmonių, daug buvo sužeista. 2022 m. šalyje žemės drebėjimas, Talibano duomenimis, pražudė daugiau kaip 1 000 gyventojų.
Dėl dešimtmečius trunkančio konflikto ir dažnai blogų statybinių medžiagų daugelis pastatų Afganistane nėra labai stabilūs. Todėl žemės drebėjimai dažnai padaro didelės žalos.
