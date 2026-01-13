Anapilin iškeliavo legendinis futbolo treneris Benjaminas Zelkevičius

Lietuvos futbolo federacija (LFF) reiškia gilią užuojautą velionio artimiesiems ir visai futbolo bendruomenei. Apie atsisveikinimą su treneriu federacija informuos atskiru pranešimu.
B. Zelkevičius turėjo įspūdingą karjerą tiek kaip žaidėjas, tiek kaip treneris. Jis žaidėjo karjerą pradėjo Kauno „Inkaro“ klube. Žaidė puolėjo pozicijoje Vilniaus „Žalgirio“ komandoje, kur per 331 rungtynes įmušė 50 įvarčių. Du kartus buvo išrinktas geriausiu Lietuvos futbolininku. 1990–1991, 1995–1997 ir 2000–2003 m. treniravo Lietuvos nacionalinę vyrų rinktinę.
B. Zelkevičius taip pat pelnė individualių titulų kolekciją: SSRS sporto meistras (1966 m.), geriausias Lietuvos futbolininkas (1972, 1973 m.), SSRS nusipelnęs treneris (1977 m.), Lietuvos SSR nusipelnęs treneris (1989 m.).
Nuo 2015 m. buvo Lietuvos futbolo trenerių tarybos pirmininkas. 2020 metais LFF Konferencijos dalyviai vieningai nubalsavo, kad Benjaminui Zelkevičiui būtų suteiktas LFF Garbės prezidento titulas.
Už aukštus sportinius ir vadybinius pasiekimus bei už reikšmingą indėlį į Lietuvos futbolo istoriją B. Zelkevičius 2024 m. buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
