„Banga“ pratęsė „Kauno Žalgirio“ nelaimėtų rungtynių seriją

Susitikimas ramiai klostėsi iki 17-osios minutės, kai raudoną kortelę prieš save išvydo ir komandą mažumoje paliko vidurio gynėjas Antonas Tolordava.
Kėlinio viduryje reidą kraštu atliko ir varžovą suklaidino gargždiškių šio sezono lyderis Aaronas Olugbogi, tačiau jo smūgį paskutinę akimirką blokavo po keitimo aikštėje pasirodęs Aldayras Hernandezas.
Po pertraukos kiekybinę persvarą gargždiškiai pavertė įvarčiu – 57-ąją minutę Cadu Galvao perdavimu surado Roką Filipavičių, o pastarasis tiksliu smūgiu nuo skersinio pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė komandą į priekį.
Rungtynių pabaigoje kauniečiai perėmė iniciatyvą ir stengėsi dažnai pristatyti kamuolį į varžovų baudos aikštelę. Po vieno aštraus Joriso Moutachy perdavimo jau per arbitro kompensuotą laiką galimybę atstatyti pusiausvyrą turėjo Rokas Lekiatas, tačiau kamuolys skriejo šalia virpsto.
„Kauno Žalgiris“ su 30 taškų lieka 3-ioje vietoje, o „Banga“ su 26 taškais – šešta.
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