Dėl neišduotų vizų į Pasaulio taurę Iranas smerkia diskriminacinį JAV elgesįv

„Kodėl nesakote, kad vizos buvo atsisakytos išduoti didelei daliai vadovaujančio ir vykdomojo personalo, techniniams patarėjams ir kitiems asmenims, kurie yra neatsiejama bet kurios nacionalinės futbolo rinktinės dalis?“ – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Irano ambasada Turkijoje, reaguodama į ankstesnį JAV pasiuntinio Tomo Barracko (Tomo Barako) pranešimą, kad žaidėjams vizos buvo išduotos.
„Dabar jūs pakėlėte sąmoningą ir diskriminacinį elgesį su Irano nacionaline futbolo rinktine į aukščiausią lygį“, – pridūrė ambasada.
Penktadienį T. Barrackas gyrė JAV ambasadą Ankaroje už jos „darbą tvarkant vizas Irano nacionalinei futbolo rinktinei“ po to, kai Irano futbolo federacijos vadovas Mehdi Tajas (Mehdis Tadžas) tą pačią dieną pareiškė, kad Irano delegacija pateikė pasus vizoms gauti.
Tačiau šeštadienį Irano žiniasklaida, įskaitant sporto žiniasklaidos priemonę „Varzesh3“, pranešė, kad delegacijos nariams, įskaitant M. Tają, taip pat vykdomiesiems nariams ir analitikams, vizos nebuvo išduotos.
Penktadienį M. Tajas valstybinei televizijai sakė, kad jo „vertinimu, visos vizos bus išduotos visiškai ir greičiausiai dėl to nekils jokių problemų“.
Irano atstovai perkėlė savo Pasaulio taurės bazę, kurią iš pradžių planuota įkurti Tuksone, Arizonos valstijoje, į šiaurės vakarų Meksikos pasienio miestą Tichuaną.
Visos trejos komandos grupės rungtynės vyks JAV.
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