Edgaras Stankevičius kviečia: būkite arenoje ir padėkite vyrams kautis dėl pergalės!

„Dar prieš rungtynes aplankiau komandą rūbinėje ir jau tada mačiau tą didžiulį norą bei užsidegimą jų akyse, o būtent tai yra svarbiausia. Buvome netoli istorinio rezultato ir tikime, kad per likusias rungtynes mūsų rinktinė mus dar nudžiugins.
Norisi išskirti ir sirgalių indėlį – rungtynes Kauno arenoje stebėjo beveik 5200 žiūrovų, o tai yra naujas nacionalinės mūsų futsal rinktinės rungtynių lankomumo rekordas.
Visgi esame įsitikinę, jog rekordai yra tam, kad juos būtų galima gerinti ir būtent to tikimės jau rytoj, kai Kauno arenoje mūsų rinktinė stos į kovą su Ukrainos komanda. Tai bus ypatinga popietė – kovoje su okupantu stovime vienoje gretoje, tad rytojus bus ne tik apie futsalą, bet ir dviejų šalių bendrystę. Nors, žinoma, aikštėje draugysčių nebus ir abi rinktinės kausis tik dėl pergalės.
Vertas paminėjimo ir čempionato transliacijų klausimas Lietuvoje. Federacija iki pat čempionato išvakarių stengėsi ir dėjo visas pastangas tarpininkaujant tarp UEFA bei mūsų šalies transliuotojų ir labai apmaudu, kad dėl nesurasto kompromiso čempionato kovos mūsų televizijoje nėra transliuojamos. Tačiau visas mūsų rinktinės rungtynes sirgaliai gali stebėti futbolas.tv platformoje“, – teigia E. Stankevičius.
Jis kviečia rytoj apsilankyti „Žalgirio” arenoje.
„Visgi manome, kad futsalą geriausia yra stebėti arenoje, tad būtent tai futbolo bendruomenę rytoj ir kviečiame padaryti. Rungtynės su Ukraina prasidės 17 valandą, tad būkite kartu ir padėkite mūsų vyrams kautis dėl pergalės“, – rašo LFF prezidentas.
