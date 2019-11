F. Santosas: po pirmų rungtynių su Lietuva padarėme išvadas

„Vienerios rungtynės būna lengvesnės, kitos būna sunkesnės. Mes esame favoritai abejose rungtynėse – su Lietuva ir Liuksemburgu - tačiau turime viską įrodyti aikštėje. Tikiu, kad mums abi rungtynės pavyks puikiai, - konferencijoje žiniasklaidai dieną prieš rungtynes kalbėjo treneris - Tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje prieš Portugalijos rinktinę visi žaidžia su papildoma motyvacija. Visi nori pasirodyti, daug labiau stengiasi, dirba sunkiai gynyboje.“

Prisiminęs pirmąsias komandų rungtynes, kuriose Lietuva buvo išlyginusi rezultatą, tačiau galų gale pralaimėjo 1:5, F. Santosas atsakė: “Žinome, kad lietuviai bandys mus nustebinti kontratakomis. Prisiminus rungtynes Vilniuje, padarėme išvadas. Manau, kad Portugalija tikrai laimės, įmušėme įvarčius. Tik po rungtynių su Lietuva pradėsime galvoti apie kitą susitikimą. Turime laimėti du kartus.“

Portugalijos rinktinės saugas Rubenas Nevesas teigė po rungtynių Vilniuje geriau pažįstantis varžovą: „Mes žaidėme Lietuvoje, žinome, kokia komanda mūsų lauks ketvirtadienio rungtynėse. Lietuva yra komanda, kuri naudojasi kontratakomis. Žinome, kas mums nesisekė pirmose tarpusavio rungtynėse, turime stengtis tas klaidas ištaisyti. Reikia rungtyniauti taip, kad šios rungtynės mums duotų 3 taškus.“

Žurnalistus ypač domino portugalų žvaigždės Cristiano Ronaldo sportinė forma. Paskutinėse rungtynėse Italijos čempionate jis buvo pakeistas ir tai sulaukė įvairių apkalbų.

„Cristiano būklė man nekelia jokių problemų. Jeigu jis būtų blogos fizinės būklės, tai aš jo nebūčiau kvietęs į šią stovyklą. Visi kalbame apie C. Ronaldo, nes jis geriausias pasaulio futbolininkas. Tačiau jeigu tokia situacija būtų kažkam kitam, niekas to nevertintų rimtai. Viskas apie C. Ronaldo. Jis čia yra, treniruojasi, žais. Nėra jokių kalbų“, - patikino F. Santosas.

Portugalijos ir Lietuvos rungtynės vyks ketvirtadienį, lapkričio 14-ąją nuo 21 val. 45 min. Rungtynes tiesiogiai transliuos LRT televizija.