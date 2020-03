Futbolo rinktinei – naujas atspirties taškas

Startas – rugsėjį

Nyderlandų sostinėje Amsterdame ištraukus antrą kartą vyksiančio Tautų lygos turnyro burtus paaiškėjo, kad mūsų šalies vienuolikė C diviziono 4-oje grupėje rungtyniaus su Albanijos, Baltarusijos ir Kazachstano komandomis.

Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) pasaulio reitingų lentelėje Lietuvos rinktinė – 131-oje vietoje, albanai – 66-ojoje, baltarusiai – 87-ojoje, kazachai – 118-ojoje.

Mūsiškiai turnyrą pradės ir užbaigs rungtynėmis su Kazachstano atstovais: pirma dvikova numatyta rugsėjo 4-ąją Lietuvoje, paskutinė – lapkričio 15-ąją svečiuose.

Pirmą vietą grupėje užėmusi ekipa iškops į aukštesnį divizioną (B).

2018–2019 m. Tautų lygos turnyro C diviziono 4-oje grupėje lietuviai 0:1 ir 1:4 pralaimėjo serbams, 0:2 ir 1:4 – juodkalniečiams bei 1:2 ir 0:3 – rumunams.

Į B divizioną pateko 1–2 vietas keturiose grupėse užėmusios rinktinės (Škotijos, Izraelio, Suomijos, Vengrijos, Norvegijos, Bulgarijos, Serbijos ir Rumunijos).

Mūsų varžovai – įdomūs, visų komandų jėgos – apylygės, tačiau tikrai bus ką veikti.

Bus ką veikti

"Mūsų varžovai – įdomūs, visų komandų jėgos – apylygės, tačiau tikrai bus ką veikti, – teigė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius. – Jau kovo 27-ąją Almatoje per draugiškas rungtynes išmėginsime jėgas su kazachais. Kaimynai baltarusiai – gerai pažįstami, esame įveikę juos ir pralaimėję. Albanijos futbolas keičiasi – įrengtas naujas stadionas, komanda dalyvavo 2016-ųjų Europos čempionato finalo turnyre."

"Tai nauja galimybė mums, naujas atspirties taškas ir, manau, žaidėjai viską puikiai supranta, – kalbėjo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris V.Urbonas. – Kontrolinė dvikova su Kazachstano ekipa bus generalinė repeticija prieš rudens batalijas."

"Iš pirmo žvilgsnio mums teko ne itin grėsmingi varžovai, tačiau kiekvienai dvikovai privalėsime ruoštis labai susikaupę. Be to, turnyro tvarkaraštis – įtemptas, per tris dienas – dvejos rungtynės. Tai pareikalaus daug jėgų. Tačiau bet kokiu atveju mūsų tikslas – tik pirma vieta", – svarstė Albanijos futbolo asociacijos prezidentas Armandas Duka.

Baltarusijos sporto portalas "Presball" mūsų šalies rinktinę pavadino Europos futbolo nykštuku.

Titulą gins portugalai

Pirmą Tautų lygos turnyrą laimėjo Europos čempionai portugalai, pernai birželį pusfinalyje 3:1 įveikę šveicarus, o finale 1:0 – olandus.

Trečią vietą užėmė anglai, 11 m baudiniais 6:5 (pagrindinis ir papildomas mačo laikas – 0:0) privertę kapituliuoti Šveicarijos futbolininkus.

Šįkart Portugalijos vienuolikė A diviziono 3-ioje grupėje varžysis su Kroatijos, Švedijos ir Prancūzijos ekipomis.

"Mums teko stiprūs konkurentai, tačiau jokių lengvatų ir nesitikėjome", – sakė portugalų nacionalinės komandos strategas Fernando Santosas.

"Tautų lyga – kokybiškesnės varžybos nei draugiški mačai. Jau pirma turnyro dvikova – su 2018-ųjų pasaulio čempionato ketvirtfinalio dalyve Švedija. Bus įdomu", – teigė Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Didier Deschamps'as.

Tautų lyga

A divizionas. 1-a grupė – Lenkija, Bosnija ir Hercegovina, Italija, Nyderlandai; 2-a grupė – Islandija, Danija, Belgija, Anglija; 3-ia grupė – Kroatija, Švedija, Prancūzija, Portugalija; 4-a grupė – Vokietija, Ukraina, Ispanija, Šveicarija.

B divizionas. 1-a grupė – Rumunija, Šiaurės Airija, Norvegija, Austrija; 2-a grupė – Izraelis, Slovakija, Škotija, Čekija; 3-ia grupė – Vengrija, Turkija, Serbija, Rusija; 4-a grupė – Bulgarija, Airija, Suomija, Velsas.

C divizionas. 1-a grupė – Azerbaidžanas, Liuksemburgas, Kipras, Juodkalnija; 2-a grupė – Armėnija, Estija, Šiaurės Makedonija, Sakartvelas; 3-ia grupė – Moldova, Slovėnija, Kosovas, Graikija; 4-a grupė – Kazachstanas, Lietuva, Baltarusija, Albanija.

D divizionas. 1-a grupė – Malta, Andora, Latvija, Farerų salos; 2-a grupė – San Marinas, Lichtenšteinas, Gibraltaras.