Futbolo sirgaliai gali pirkti bilietus

Įleis tik saviškius

UEFA vykdomasis komitetas nusprendė, kad tarptautines futbolo rungtynes žiūrovai galės stebėti arenose, jeigu tai leidžia šalyje masiniams renginiams galiojančios epidemiologinio saugumo taisyklės.

"Labai džiaugiamės šiuo sprendimu, nes pamatėme, kad be sirgalių futbolas netenka tikrojo savo žavesio, – kalbėjo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. – Jau artimiausiu metu sporto aistruoliai galės įsigyti bilietus tiek į mūsų nacionalinės rinktinės, tiek į jaunimo ekipos rungtynes."

Vis dėlto žiūrovų skaičius bus ribojamas: leidžiama užpildyti ne daugiau kaip 30 proc. stadiono vietų, kurios bus atviros tik šeimininkų sirgaliams. Svečių komandos gerbėjai nebus įleidžiami.

Artimiausios tarptautinės rungtynės mūsų šalyje: spalio 8 d. 18.30 val. Marijampolėje žais Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) ir Graikijos jaunimo (iki 21 metų) ekipos, 11 d. 19 val. Vilniuje – Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės rinktinės, 13 d. 18.30 val. Marijampolėje – Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) ir Čekijos jaunimo (iki 21 metų) komandos, 14 d. 19 val. Vilniuje – Lietuvos ir Albanijos nacionalinės rinktinės.

Triumfavo lenkas ir danė

Geriausiu Europos praeito sezono futbolininku pripažintas 32-ejų metų lenkas Robertas Lewandowskis, atstovaujantis Miuncheno "Bayern" komandai, ir 27-erių danė Pernille Harder ("Wolfsburg" ir Londono "Chelsea").

Pirmą kartą per savo karjerą tokio įvertinimo sulaukęs R.Lewandowskis, per UEFA rinkimus surinkęs 477 taškus, didele persvara nukonkuravo belgą Keviną De Bruyne ("Manchester City", 90) ir vokietį Manuelį Neuerį ("Bayern", 66).

Ketvirtą ir penktą vietas pasidalijo po 53 taškus pelnę argentinietis Lionelis Messi ("Barcelona") ir brazilas Neymaras (Paryžiaus "Saint-Germain"), o portugalas Cristiano Ronaldo (Turino "Juventus") – tik dešimtas (25).

P.Harder (92 tšk.) aplenkė prancūzę Wendie Renard (Liono "Olympique", 81) ir anglę Lucy Bronze (Liono "Olympique" ir "Manchester City", 28).

Įspūdingas "Bayern" derlius

Be to, R.Lewandowskis pripažintas geriausiu 2019–2020 m. sezono Čempionų lygos puolėju – per 11 mačų įmušė 15 įvarčių.

Apdovanoti ir geriausi kitų pozicijų žaidėjai – vartininkas M.Neueris, gynėjas Joshua Kimmichas (abu – "Bayern"), saugas K.De Bruyne.

Geriausiu vyrų futbolo treneriu pripažintas "Bayern" pergalių kalvis Hansas-Dieteris Flickas, moterų – Liono "Olympique" ekipos strategas Jeanas-Lucas Vasseuras.

"Mūsų klubo žmonės pagrįstai nusipelnė šių trofėjų. Tai liudija, kad bendromis jėgomis atlikome didelį darbą, jog "Bayern" įsitvirtintų Europos futbolo viršūnėje", – džiūgavo Miuncheno klubo prezidentas Karlas-Heinzas Rummenigge.

Šiemet "Bayern" laimėjo Vokietijos bundeslygos čempionatą ir UEFA čempionų lygos turnyrą, iškovojo Vokietijos futbolo taurę ir supertaurę bei UEFA supertaurę.

Intriguojanti akistata

Paaiškėjo 2020–2021 m. sezono Čempionų lygos pagrindinio turnyro grupių sudėtys.

Sirgaliai vėl išvys išskirtinę žvaigždžių akistatą – "Juventus" su C.Ronaldo ir "Barcelona" su L.Messi žais vienoje grupėje.

Čempiono titulą ginsianti "Bayern" vienuolikė A grupėje kovos su Madrido "Atletico", "Salzburg" bei Maskvos "Lokomotiv".

Varžybos numatomos spalio 20–21 ir 27–28 d., lapkričio 3–4 ir 24–25 d. bei gruodžio 1–2 ir 8–9 d.

Aštuntfinalio kovos planuojamos 2021 m. vasario 16–17 ir 23–24 d. bei kovo 9–10 ir 16–17 d., ketvirtfinalio – balandžio 6–7 ir 13–14 d., pusfinalio – balandžio 27–28 ir gegužės 4–5 d., finalas – gegužės 29 d. Stambule.

Jėga: Lietuvos futbolo rinktinei labai pravers savų sirgalių parama per artimiausias Tautų lygos rungtynes Vilniuje su baltarusiais ir albanais.

Čempionų lyga

A grupė: Miuncheno "Bayern" (Vokietija), Madrido "Atletico" (Ispanija), "Salzburg" (Austrija), Maskvos "Lokomotiv" (Rusija).

B grupė: Madrido "Real" (Ispanija), Donecko "Šachtar" (Ukraina), Milano "Inter" (Italija), Menchengladbacho "Borussia" (Vokietija).

C grupė: "Porto" (Portugalija), "Manchester City" (Anglija), Pirėjo "Olympiakos" (Graikija), Marselio "Olympique" (Prancūzija).

D grupė: "Liverpool" (Anglija), Amsterdamo "Ajax" (Nyderlandai), Bergamo "Atalanta" (Italija), Herningo "Midtjylland" (Danija).

E grupė: "Sevilla" (Ispanija), Londono "Chelsea" (Anglija), "Krasnodar" (Rusija), "Stade Rennais" (Prancūzija).

F grupė: Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija), Dortmundo "Borussia" (Vokietija), Romos "Lazio" (Italija), "Brugge" (Belgija).

G grupė: Turino "Juventus" (Italija), "Barcelona" (Ispanija), Kijevo "Dinamo" (Ukraina), Budapešto "Ferencvaros" (Vengrija).

H grupė: Paryžiaus "Saint-Germain" (Prancūzija), "Manchester United" (Anglija), "Leipzig" (Vokietija), Stambulo "Basaksehir" (Turkija).