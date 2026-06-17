„Hegelmann“ ir „Džiugas“ pasidalijo po tašką

Pirmą grėsmingesnę ataką Andriaus Lipskio auklėtiniai surengė 17-ąją minutę, kai perdavimo iš aikštės gilumos sulaukęs Ikeras Scotto pykštelėjo virš Roko Bagdonavičiaus ginamų vartų.
Visai netrukus kilo dar vienas pavojus prie šeimininkų vartų – gynėją suklaidinęs Ronaldas Sobowale smūgiavo į tolimąjį apatinį vartų kampą, tiesa, mėlynai baltų ekipą išgelbėjo R. Bagdonavičius.
52-ąją minutę geriausią galimybę pasižymėti susikūrė „Hegelmann“ – Wesley perdavimu surado komandos kapitoną Vilių Armanavičių, o pastarasis kamuolį sukirto į virpstą.
Po dešimties minučių V. Armanavičius dar vieną progą sugebėjo paversti įvarčiu. Ilgai su kamuoliu nesiskyręs vidurio saugas priartėjo prie baudos aikštelės ir tiksliu smūgiu į vartų kampą nuginklavo Marių Paukštę.
Sužaidus 73 minutes, telšiškiai atstatė pusiausvyrą – I. Scotto iš pirmo žvilgsnio nesėkmingai pasiuntė kamuolį link mėlynai baltų ekipos vartų, tačiau šis nukrito tiesiai po R. Sobowale kojomis, o „Džiugo“ puolimo lyderis nesuklydo ir atstatė pusiausvyrą.
Pačioje susitikimo pabaigoje svečiams pergalę galėjo padovanoti R. Sobowale, tačiau baudos smūgį atlikęs puolėjas sudrebino vartų konstrukciją. Jau per arbitro kompensuotą laiką arti įvarčio buvo ir Kauno rajono ekipos gynėjas Domas Slendzoka, bet jo smūgiuotas kamuolys prašvilpė greta virpsto.
Su 34 taškais „Džiugas“ lieka vienvaldžiu turnyro lentelės lyderiu, o „Hegelmann“ ekipa su 19 taškų žengia 8-oje pozicijoje.
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