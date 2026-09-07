„Hegelmann“ nusileido „Panevėžio“ futbolininkams

Pirmosios susitikimo minutės buvo aktyvios – po Salomono Kouadio perdavimo šansą turėjo Valdas Paulauskas, Donatas Kazlauskas atsakė smūgiu į vartus, kamuolį sugavo Vytautas Černiauskas.
Žaidimas suaktyvėjo kėlinio pabaigoje, 39-ąją minutę pranašumą susikūrė svečiai, kai po puikaus Roko Rasimavičiaus perdavimo į baudos aikštelę pasižymėjo Isaacas Asante, kuris atliko sėkmingą įkirtimą bei pasižymėjo smūgiu galva.
Antrosios pusės startas sėkmingas buvo Toni Korkeakunno auklėtiniams, kai 51-ąją minutę Ernestas Burdzilauskas atliko bandymą, rikošetas pakeitė kamuolio skriejimo kryptį, taip Luką Paukštę palikdamas bejėgį. Netrukus svečiai pelnė dar vieną įvartį, kai Dovydo Balsio perdavimą rezultatyviai išnaudojo Kwadwo Asamoah, kamuolį varžovų vartininkui siųsdamas tarp kojų.
66-ąją minutę „Hegelmann“ rezultatą sušvelnino, kai Esmilio Kaušinio perdavimą nutraukė V. Černiauskas, atmuštą kamuolį iš arti į vartus siuntė Abdoulas Samada Harounas.
Sužaidus 30-ojo TOPLYGOS turo rungtynes „Panevėžys“ su 32 taškais rikiuojasi septintas, tačiau artėja prie aukščiau esančių komandų, „Hegelmann“ užima 8-ąją turnyro lentelės poziciją turint 24 taškus.
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