Išsišokėlis lietuvis nukako į Portugaliją, juo rūpinsis ir C. Ronaldo apsauga

Dėl savo elgesio per rungtynes Lietuvos futbolo federacijai (LFF) 10 tūkst. eurų baudą uždirbęs kretingiškis nusibeldė ir į atsakomąsias varžybas su Portugalijos rinktine, kurios vyks šįvakar. Maža to, Cristiano Ronaldo gerbėjas per agentūrą įsigijo specialų paketą, leidusį keliauti kartu su Lietuvos futbolo rinktine.