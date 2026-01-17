„Kauno Žalgiris“ pasirašė profesionalų kontraktą su 16-mečiu klaipėdiečiu Zubavičiumi

Perspektyvus krašto saugas jau yra nuolat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines, o dabar prisijungs prie „Kauno Žalgirio B“ komandos.
„Aš manau, kad „Kauno Žalgiris“ yra labai gera organizacija tobulėti ir man tai bus naujas gyvenimo puslapis. Sieksiu tikslų, noriu būti geriausias“, – Žalgiris.lt pasakojo naujasis žalgirietis.
Futbolo pagrindų jaunasis klaipėdietis mokėsi Klaipėdos futbolo mokykloje.
„Teko daug ko atsisakyti, vis tiek, palikau namus, draugus. Noriu siekti sportininko karjeros, manau, kad tai buvo geriausias sprendimas norint eiti į priekį“, – apie išvykimą iš gimtojo miesto kalbėjo D.Zubavičius.
Atakuojantis futbolininkas Klaipėdos FM marškinėlius vilkėjo ne tik Elitinėje jaunių lygoje, bet ir LFF II lygos A diviziono pirmenybėse.
„Tikiuosi, kad gausiu galimybę tiek Pirmoje lygoje, tiek su pagrindine komanda. Noriu parodyti save, tad tikiuosi tobulėti kiekvieną dieną ir žaisti A lygoje“, – pasitikėjimo nestokojo saugas.
