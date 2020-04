Ledai pralaužti, bet varžybų teks palaukti

Lietuvai – net 4,3 mln. eurų

Prieš ekipoms pradedant ilgą sugrįžimo procesą, jos sulaukė geros žinios. Europos futbolo federacijų sąjunga (UEFA) paskelbė kiekvienai iš savo 55 narių, tarp jų ir Lietuvos futbolo federacijai (LFF), skirianti po 4,3 mln. eurų paramą įveikiant pandemijos sukeltus padarinius futbolo bendruomenei. Iš viso buvo paskirstyta net 236,5 mln. eurų.

"Mūsų sporto šaka susidūrė su beprecedenčiais iššūkiais. Todėl UEFA nori padėti savo narėms tinkamai atsakyti į šią neeilinę krizę", – teigė UEFA prezidentas Aleksandras Čeferinas.

Anot jo, UEFA leis kiekvienos šalies federacijai nustatyti savo prioritetus, pagal kuriuos bus naudojamos paramos lėšos. Tikėtina, kad dalis jų pasieks ir A lygos klubus.

Praėjusią savaitę UEFA suteikė dar vieną injekciją – paskirstė beveik 70 mln. eurų Čempionų lygos ir Europos lygos dalyviams, kurie patiria milžiniškų nuostolių dėl turnyrų sustabdymo.

Dėmesys – dezinfekcijai

A lygos klubai vienas po kito atnaujina treniruočių procesą. Čempionate pirmaujantys "Žalgirio" futbolininkai į stadioną grįžo po pusantro mėnesio pertraukos. Tiesa, ne į savo įprastinę pratybų vietą – LFF stadioną, kuriame keičiama sintetinė danga, o į Senvagės gimnazijos aikštyną.

Klubo personalas, laikantis visų reikalavimų, dėvėjo apsaugines kaukes, akinius ir pirštines. Vos atvykusiems sportininkams dar neišlipus iš automobilio buvo matuojama temperatūra.

Ši treniruotė gerokai skyrėsi nuo to, prie ko profesionalūs futbolininkai yra įpratę. Žaidėjai neturėjo galimybės susitikti drabužinėje, o po pratybų keliavo tiesiai namo. Maža to, žalgiriečiai, siekiant aikštėje tarp jų išlaikyti privalomą 10 m atstumą, plušėjo skirtingomis valandomis nedidelėmis grupelėmis.

"Manau, kad kiekvienas, mėgstantis futbolą, pasiilgo treniruočių aikštėje su kamuoliu. Atlikome bėgimo, technikos pratimus. Kažko daug neprigalvosi, nes reikia laikytis atstumo", – sakė saugas Mantas Kuklys.

"Tokioje treniruotėje, kurioje nebūtų kontakto, dalyvauti dar neteko. Bet džiaugiuosi, kad bent vienas kitą gyvai pamatėme, galima pabendrauti, pajuokauti. Ledai pajudėjo, ir tai džiugina", – mintimis dalijosi ekipos kapitonas Saulius Mikoliūnas.

Laukia trenerio ir užsieniečių

Šalies čempionai Marijampolės "Sūduvos" futbolininkai, neseniai išsiskyrę su vyriausiuoju treneriu iš Austrijos Heimo Pfeifenbergeriu, dar nerado jam pamainos, tačiau taip pat nieko nelaukdami surengė pirmąsias pratybas.

"Prieš treniruotę visiems buvo pamatuota temperatūra, davė pirštines ir kaukes, buvo dezinfekuotas visas inventorius. Paties užsiėmimo metu išlaikėme 10 m atstumą tarp žaidėjų", – pasakojo pratybas vedęs "Sūduvos" treneris Eivinas Černiauskas.

Pasak jo, darbas per treniruotę buvo savotiškas, nes laikantis atstumo pratimai turi būti priderinti prie sąlygų. Daugiausia dėmesio skirta kamuolio valdymo technikai. Be to, skirtingai nei vilniečių treniruotėse, Marijampolės ekipa dar ilgai turės verstis be gausaus būrio legionierių, kurie negalės atvykti į šalį dėl karantino.

Vienas marijampoliečių į treniruotę atvyko itin pakilios nuotaikos. 32 metų saugas Povilas Leimonas per karantiną tapo tėčiu. Tiesa, nors sūnus gimė prieš savaitę, per pirmąsias tris dienas naujagimį jis matė tik nuotraukose.

"Būčiau dalyvavęs gimdyme, bet situacija padiktavo savo taisykles. Nuvežiau būsimą mamą iki ligoninės, ir tiek, – pasakojo marijampolietis. – Atrodo, palikau specialistams, viskas bus gerai, bet grįžus namo buvo neramu. Buvo jaudulio, nei valgiau, nei gėriau, kol sulaukiau skambučio."

Baimė užkrėsti komandą

Kol pirmenybių favoritai jau pluša, kiti A lygos klubai į aikštę dar neskuba. Bronzos medalių laimėtojas Vilniaus "Riterių" kolektyvas nutarė, užuot darbavusis grupėse, tęsti individualų žaidėjų pasirengimą namuose.

"Nenorime bėgti įvykiams už akių ir pirmenybę teikiame žaidėjų sveikatai, todėl į aikštę grįžti planuojame tada, kai galės vykti kontaktinės treniruotės 11 prieš 11. Laikantis apibrėžtų reikalavimų organizuojamos treniruotės nuo nuotolinių beveik nesiskirtų, tad kam rizikuoti? – sprendimą komentavo "Riterių" direktorius Virmantas Lemežis. – Įsivaizduokime tokį scenarijų, jei kažkas iš žaidėjų ar personalo suserga – saviizoliuotis tektų visai komandai… Ne, toks variantas mums netinka."

Anot ekipos vyriausiojo trenerio Mindaugo Čepo, dabartinės technologijos leidžia efektyviai dirbti nuotoliniu būdu, visus duomenis renkant per atstumą, todėl trenerių štabas puikiai žino, kokios sportinės formos yra jų auklėtiniai.

"Rinktis į bendras pratybas ir treniruotis saugantis bet kokio kontakto tarp žaidėjų nėra jokios prasmės", – neabejojo M.Čepas.

Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvoje galioja iki gegužės 11 d. Jei po šios datos klubams bus sudarytos sąlygos visaverčiam darbui, A lyga suteiks mažiausiai tris savaites ekipoms pasirengti.

Milijonais nelis

Teigiama, kad UEFA leis kiekvienos šalies federacijai nustatyti savo prioritetus, pagal kuriuos bus naudojamos paramos lėšos. Tiesa, LFF vakar patikslino, kad tai ne atskira parama, o UEFA "HatTrick" programos ateities projektams skirtos lėšos.

"Suprantu, kad 4,3 mln. suma skamba įspūdingai, tačiau ši parama skirta laikotarpiui nuo 2020 m. iki 2021 m. birželio. O pagrindinės šios paramos kryptys – infrastruktūros gerinimas ir jaunimo programų vystymas. Už šiuos pinigus keičiame stadionų dangas, atnaujiname treniruočių bazes, padedame kitoms asociacijoms ir prisidedame prie čempionatų rengimo. Dėl šio lankstumo jau pradėjome dėlioti priemones, kaip perskirstyti LFF biudžetą atsižvelgiant į lygų patirtus nuostolius dėl COVID-19 pandemijos", – aiškino LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius.