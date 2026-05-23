Legendų akistatos – su paskutiniais akordais

Rekordinė misija
L. Messi savo sportinių trofėjų kolekcijoje turi aštuonis „Aukso kamuolius“ („Ballon d’Or“), C. Ronaldo – penkis.
38-erių argentinietis įtrauktas į išplėstinį savo šalies nacionalinės rinktinės, dalyvausiančios pasaulio čempionato finalo turnyre, žaidėjų sąrašą. 41-ų portugalas – jau pagrindinėje stratego Roberto Martinezo pasirinktos komandos sudėtyje.
L. Messi ir C. Ronaldo tai bus rekordinis – šeštas – pasaulio čempionatas.
Po penkis kartus yra dalyvavę dar trys futbolininkai – vokiečiai Lotharas Matthäusas, Miroslavas Klose ir italas Paolo Maldini, tačiau jie jau baigę žaidėjo karjerą.
L. Messi – 2022 m. pasaulio čempionas, C. Ronaldo tokio titulo neturi, tačiau 2016-aisiais triumfavo Europos čempionate.
Keliai gali susikirsti
Argentinos rinktinės stratego Lionelio Scaloni preliminariame sąraše – 55 žaidėjai, iš jų devyniolika – 2022 m. pasaulio čempionai.
Pietų Amerikos atstovai žais J grupėje kartu su Alžyro, Austrijos ir Jordanijos vienuolikėmis.
Portugalijos komandoje greta C. Ronaldo bus keturiolika 2022 m. pasaulio čempionato dalyvių, tarp jų – Cristiano bendražygis Saudo Arabijos klube „Al-Nassr“ Joao Felixas.
Trenerio R. Martinezo kariauna K grupėje varžysis su Kongo Demokratinės Respublikos, Uzbekistano ir Kolumbijos ekipomis.
J ir K grupių rinktinių keliai gali susikirsti atkrintamosiose varžybose.
Gerbiu Lionelį, jis – didis futbolininkas. Tačiau ir aš šį tą pasiekiau.
Jokio priešiškumo
L. Messi prognozuoja, kad daugiausia šansų laimėti šį pasaulio čempionatą turės prancūzai, ispanai ir brazilai, šiek tiek mažiau – vokiečiai, anglai ir portugalai.
„Nepaisant, kad Brazilijos rinktinė pastaruoju metu nėra geriausios sportinės formos, ji turi aukščiausio lygio žaidėjų. Kita vertus, yra pajėgių vienuolikių, kurios gali pateikti staigmenų“, – sakė Argentinos futbolo legenda.
L. Messi konkurenciją su C. Ronaldo pavadino didžiojo sporto ir futbolo derbiu.
„Mes abu siekėme komandinių ir individualių trofėjų, abu iškovojome reikšmingų pergalių. Nebuvome artimi bičiuliai, retai bendravome, susitikdavome tik per varžybas ar oficialius renginius, tačiau nejautėme vienas kitam jokio pavydo ar priešiškumo. Manau, mūsų akistatos futbolo aikštėse paliko žmonėms įsimintinų įspūdžių, suteikė pozityvių emocijų“, – svarstė argentinietis.
Pavyzdinis kapitonas
„Gerbiu Lionelį, jis – didis futbolininkas. Tačiau ir aš šį tą pasiekiau. Mūsų abiejų pėdsakai futbole – itin ryškūs“, – viename interviu yra sakė C. Ronaldo.
Anot portugalo, atsakymą į klausimą, kuris iš jųdviejų geresnis, pateiks laikas.
„Norėčiau turėti daugiau prizų nei Lionelis. Manau, to nusipelniau ne žodžiais, bet rezultatais“, – teigė C. Ronaldo.
Anot Portugalijos rinktinės stratego R. Martinezo, jis – tartum dvi asmenybės: pasaulio futbolo žvaigždė ir nacionalinės komandos kapitonas.
„Cristiano – pavyzdys, koks turėtų būti savo šalies pagrindinės vienuolikės lyderis. Jam galioja tie patys reikalavimai, kaip ir kitiems žaidėjams“, – pabrėžė treneris.
Paraiškoje – Neymaras
Pasaulio čempionato finalo turnyras be C. Ronaldo ir L. Messi būtų lyg ir nevisavertis, o be brazilo Neymaro?
„Jis – mano draugas, puikus žmogus. Jis neapsimetinėja, iš širdies daro tai, kam yra pasiaukojęs. Jis nusipelnė dalyvauti didžiojo futbolo šventėje, jeigu būtų kitaip – jo mums labai trūktų“, – svarstė L. Messi.
Brazilijos rinktinės treneris Carlo Ancelotti paskelbė, kurie žaidėjai ruoštųsi vykti į JAV, kur birželį lauks C grupės mačai su Maroko, Haičio ir Škotijos ekipomis.
Tarp 26 atletų yra ir 34-erių Neymaras iš „Santos“ klubo. Puolėjas savo šalies vienuolikei per 128 rungtynes yra pelnęs 79 įvarčius ir aplenkęs legendinį Pele (77 įvarčiai per oficialias varžybas 1957–1971 m.).
„Pasirinkau Neymarą ne todėl, kad jis – geras futbolininkas, o dėl to, kad jis gali suteikti komandai ir žaidimui kokybės, net jei rungtyniautų vos vieną minutę“, – sakė C. Ancelotti.
Favoritai – ispanai
Sporto naujienų agentūros ESPN apžvalgininkai sudarė reitingą rinktinių, pretenduosiančių į pasaulio čempionės titulą.
Pirmame penkete – Ispanija, Prancūzija, Argentina, Anglija, Brazilija.
Toliau rikiuojasi Portugalija, Vokietija, Nyderlandai, Marokas ir Norvegija.
Už dešimtuko barjero – Belgija, Kolumbija, Senegalas, Kroatija, Japonija.
Varžybos vyks birželio 11–liepos 19 d. JAV, Kanadoje ir Meksikoje. Rungtynės dėl trečios vietos numatytos liepos 18-ąją Majamyje, „Hard Rock“ arenoje, finalas – 19 d. Rytų Ruterforde, „MetLife“ stadione.
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