Lietuvių siekis – trofėjus, latviai galvoja apie rudenį

Pusfinalis – Kaune
Birželio 6-ąją mūsų šalies futbolininkai Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, su latviais žais Baltijos taurės turnyro pusfinalio rungtynes.
Taline kito bilieto į finalą sieks Estijos ir Farerų salų komandos. Finalas ir rungtynės dėl trečios vietos numatytos birželio 9-ąją. Jei lietuviams tektų varžytis su estais, mačas vyktų svečiuose, jei su fareriečiais – dvikova būtų surengta Kaune.
2024-aisiais mūsiškiai pusfinalyje 2:0 įveikė Latvijos rinktinę, tačiau finale po 11 m baudinių 3:4 nusileido Estijos futbolininkams.
Pastarąjį kartą Lietuvos komanda triumfavo 2010-aisiais, kai Kaune 0:0 sužaidė su latviais ir 2:0 nugalėjo estus (įvarčius įmušė Mantas Savėnas ir Artūras Rimkevičius).
Šansas jaunimui
Ruoštis varžyboms E. Jankauskas pakvietė trylika žaidėjų iš šalies klubų ir vienuolika legionierių.
Po pertraukos į pagrindinę nacionalinę ekipą sugrįš Arvydas Novikovas, Ignas Plūkas, Vaidas Magdušauskas, progą debiuoti turės Arnas Voitinovičius, Domantas Šluta, Ignas Venckus, Edvinas Kloniūnas.
„Ateitis priklauso jauniems žaidėjams. Kuo anksčiau juos įtrauksime į rinktinę, tuo geriau. Kelias atviras visiems, tereikia parodyti, kad esi pasiruošęs ir vertas būti šioje komandoje“, – sakė strategas.
E. Jankausko nuomone, Lietuvos ir Latvijos vienuolikės – panašaus lygio varžovės.
„Latvių rinktinė – fiziška, labiau akcentuojanti gynybą, bet taip pat turi greitų ir aukštų kitų pozicijų žaidėjų. Bus svarbūs ne vien taktiniai, bet ir psichologiniai faktoriai“, – teigė treneris.
Norime šio trofėjaus taip pat, kaip anksčiau.
Tikslas – Tautų lyga
Latvijos ekipos stratego italo Paolo Nicolato arsenale nebus mažiausiai keturių svarbių žaidėjų, tarp jų – Kristerio Toberio iš škotų „Aberdeen“ klubo, Roberto Uldrikio iš vokiečių „Arminia Bielefeld“.
„Pagrindinis sezono tikslas – gerai pasirengti rudenį laukiančioms Tautų lygos varžyboms, nes tvarkaraštis bus itin įtemptas: rugsėjį ir spalį – keturi mačai per vienuolika dienų ir tolimi skrydžiai“, – sakė P. Nicolato.
Mūsų kaimynai Tautų lygos C diviziono antroje grupėje varžysis su Juodkalnijos, Armėnijos ir Kipro futbolininkais.
Lietuva
Vartininkai: Ignas Plūkas (Marijampolės „Sūduva“), Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“), Arnas Voitinovičius („Benfica“, Portugalija).
Gynėjai: Vilius Armalas (Budapešto MTK, Vengrija), Žygimantas Baltrūnas („Sūduva“), Edvinas Kloniūnas (Vilniaus rajono „TransINVEST“), Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija), Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“), Matijus Remeikis (Kauno rajono „Hegelmann“), Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija), Klaudijus Upstas (Vilniaus „Žalgiris“), Edgaras Utkus („Al Kholood“, Saudo Arabija).
Saugai: Gvidas Gineitis („Torino“, Italija), Eligijus Jankauskas („Hapoel Ironi Rishon“, Izraelis), Tomas Kalinauskas („Roda“, Nyderlandai), Vaidas Magdušauskas (Gargždų „Banga“), Lukas Michelbrinkas („Energie Cottbus“, Vokietija), Arvydas Novikovas (Vilniaus „Riteriai“), Domantas Šluta („TransINVEST“), Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija).
Puolėjai: Motiejus Burba („Kauno Žalgiris“), Armandas Kučys („Celje“), Meinardas Mikulėnas („Sūduva“), Ignas Venckus („Banga“).
Latvija
Vartininkai: Rihardas Matrevičas (Prahos „Dukla“, Čekija), Krišjanis Zviedris ir Frenkas Davidas Orolas (abu – „Riga“, Latvija).
Gynėjai: Robertas Savaļniekas ir Robertas Veipas (abu – RFS, Latvija), Andrejus Ciganikas („Luzern“, Šveicarija), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijus Černomordijus ir Maksimas Toniševas (visi – „Riga“), Vitalijus Jagodinskis („Visakha“, Kambodža), Danielis Balodis (Prešovo „Tatran“, Slovakija), Denisas Melnikas („Auda“, Latvija), Ilja Korotkovas („Liepaja“, Latvija).
Saugai: Aleksejus Saveljevas („Asia Talas“, Kirgizstanas), Eduardas Emsis („Super Nova“, Latvija), Dmitrijus Zelenkovas ir Martinas Kiguras (abu – RFS), Lukas Vapne („Sogndal“, Norvegija), Eduardas Daškevičas („Auda“), Kristeris Penkevičas („Zlin“, Čekija), Kristapas Grabovskis (B93, Danija), Glebas Žaleiko („Jelgava“, Latvija).
Puolėjai: Vladislavas Gutkovskis (Gdynės „Arka“, Lenkija), Marko Regža („Hradec Kralove“, Čekija), Dario Šitas („Atletico Madrileno“, Ispanija).
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