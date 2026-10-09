Lietuvos futbolo gerbėjams – svarbi žinia

Lietuvos moterų futbolo rinktinė ruošiasi ypatingam įvykiui. Daugeliui futbolininkių artėjanti dvikova gali tapti svarbiausiomis karjeros rungtynėmis vilkint nacionalinės komandos marškinėlius.
Kaune lietuvių laukia akistata su Švedijos rinktine – viena stipriausių pasaulyje. Tokio lygio rungtynių Lietuvos moterų futbole nebuvo jau labai seniai.
„Manau, kad sporte viskas yra įmanoma. Viskas priklauso nuo mūsų pasiruošimo ir nusiteikimo“, – neslėpė moterų rinktinės vyr. treneris Tomas Ražanauskas.
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Varžovių pajėgumą puikiai atspindi ir pasaulio rinktinių reitingas. Lietuva jame užima kuklią 94-ąją vietą, įsitaisiusi tarp Dominikos Respublikos ir Nikaragvos. Tuo metu Švedijos rinktinė rikiuojasi aštuntoje vietoje, iškart už Brazilijos.
„Mes kovosime dėl kiekvieno centimetro, dėl kiekvienos oro dvikovos. Kaip bus aikštėje, pamatysime. Negalime žengti į aikštę galvodami, kad tai yra stipriausia komanda, tad pralaimėsime. Ne, niekada taip negalvojame“, – sakė moterų rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė.
Išskirtinė bus ir rungtynių aplinka. Lietuvos moterų futbolo rinktinė pagaliau žengs į didžiausią šalies stadioną Kaune, kur tribūnose tikimasi sulaukti kelių tūkstančių sirgalių.
„Gera žaisti ne tuščiame stadione, nes futbolas nes tik dėl sportininkų, bet ir dėl žiūrovų. Susirinkę žmonės mums yra papildoma motyvacija dar labiau stengtis. Be to, žaidėjui gera žaisti tokiose stadiono sąlygose“, – kalbėjo M. Liužinaitė.
Švedijos rinktinė – neeilinio pajėgumo varžovė. Prieš trejus metus švedės buvo visai arti pasaulio čempionato finalo. Pusfinalyje jos nusileido būsimoms čempionėms ispanėms, tačiau vėliau iškovojo trečiąją vietą.
„Per daug spausti negalime ir turime mąstyti blaiviai, būti realistais ir sužaisti geras rungtynes“, – neslėpė T. Ražanauskas.
Tuo metu Lietuvos futbolininkės galimybę varžytis šiame atrankos į pasaulio čempionatą etape išsikovojo po sėkmingo pasirodymo grupėje. Lietuvės užėmė pirmąją vietą grupėje, kurioje rungtyniavo su Estijos, Lichtenšteino bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis.
Nors prieš artėjančią dvikovą aiškiomis favoritėmis laikomos švedės, Lietuvos futbolininkės nusiteikusios kovoti ir siekti kuo geresnio rezultato.
Lietuvos ir Švedijos moterų futbolo rinktinių rungtynės vyks penktadienį, 19 val., Kaune.
Tiesioginę rungtynių transliaciją žiūrėkite per BTV televiziją ir LNKGO platformoje.
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