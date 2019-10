Lietuvos futbolo A lyga: laukia trejos 26-ojo turo rungtynės

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 5 dieną 13 val. Kaunas, SM „Tauras“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 3:4, 0:3

Į antrą vietą nusmukusio „Žalgirio“ laukia vienas iš sunkiausių išbandymų varžovo teritorijoje per likusią sezono dalį.

Kauniečiai sužaidė lygiosiomis Panevėžyje, o jų tiesioginiai konkurentai Vilniaus „Riteriai“ iškovojo pergalę Palangoje bei žalgiriečius lenkia dviem taškais, turėdami dar mačą atsargoje. Nors „Kauno Žalgiris“ pastarosiose dvejose rungtynėse pergalės neiškovojo, tačiau tiek dvikovoje su Marijampolės „Sūduva“, tiek susitikime su „Panevėžiu“ kauniečiai galėjo pretenduoti į pozityvesnį rezultatą.

Geresnę formą įgavęs Deivydas Matulevičius ir pirmą kartą naujame klube pasižymėjęs buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Simonas Urbys bus pasiruošę kovai geriau negu pastarąjį sykį. Vartų stačiakampyje poziciją vėl užims Deividas Mikelionis, grįš keli praėjusį mačą praleidę gynėjai, tačiau komandai nepadės suspenduotas Rudinilsonas Silva ir dėl surinktų keturių geltonų kortelių diskvalifikuotas Dominykas Galkevičius.

„Žalgiris“ atsitiesė sutriuškindamas Klaipėdos „Atlantą“, bet komandoje problemų išties netrūksta. Komandai vis dar negali padėti praėjusios akistatos SM „Tauras“ stadione didvyris Ertonas Fejzullahu ar Marko Tomičius bei Matas Vareika. Taip pat praėjusiame mače Vilniuje nežaidė Donovanas Slijngardas, Victoras Perezas, Liviu Antalis ir Pau Moreris. Vis dėlto, net ir esant problemoms dėl traumų, „Žalgirio“ esminis ginklas – Tomislavas Kišas – nemažina apsukų. Būtent trečiojo rato susitikime su „Kauno Žalgiriu“ kroatas vėl pajautė įvarčių skonį bei per penkerias pastarąsias rungtynes yra pelnęs net dešimt įvarčių ir atlikęs tris rezultatyvius perdavimus.

Klaipėdos „Atlantas“ – Vilniaus „Riteriai“. Spalio 5 dieną 15 val. Klaipėda, Klaipėdos miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:3, 1:1

Dvi triuškinamas nesėkmes prieš čempionato favoritus patyręs „Atlantas“ sieks reabilituotis ir pabandys surengti lemiamą spurtą kovoje dėl penktos vietos.

Šiame sezone galima išskirti vieną uostamiesčio ekipos tendenciją – labai blankūs pasirodymai su abiem lyderiais bei nuožmi kova su 3-4 vietas užimančiomis komandomis. „Atlantas“ jau du sykius šiemet sužaidė su „Riteriais“ lygiosiomis, o mače namuose suklupo, nors dar antro kėlinio pradžioje pirmavo dviejų įvarčių pranašumu. Viktoro Dobrecovo kariauna dažnai itin neblogai laikosi iki pirmojo praleisto įvarčio, tačiau po to subyra bei atsitiesti nesugeba. Pastaruoju metu „Atlante“ išsiskiria legionierius iš Burundžio Bonfilscalebas Bimenyimana. Nors Rygos RFS klubo paskolintas puolėjas vis dar nepelnė pirmojo įvarčio, tačiau mačuose su „Sūduva“ ir „Žalgiriu“ buvo aktyvus bei neretai vienas pats kėlė oponentams daug problemų.

„Riteriai“, kaip ir „Kauno Žalgiris“, gali lengviau atsikvėpti: „Sūduvai“ triumfavus „SHARP LFF taurės“ finale, 3-4 vietą A lygoje užėmusios ekipos žais kito sezono Europos lygoje. Ir čia vilniečiai prieš penktoje pozicijoje žengiantį „Panevėžį“ turi dvylikos taškų rezervą bei vienerias rungtynes atsargoje. Kita vertus, patys „Riterių“ žaidėjai yra nusiteikę dar kartą užlipti ant prizininkų pakylos ir kitokio scenarijaus neįsivaizduoja. Vienas tokių – Teremas Moffi, Palangoje pasižymėjęs pirmuoju karjeros „hetriku“ ir su trylikos įvarčių prasibrovęs į antrą vietą rezultatyviausių čempionato žaidėjų rikiuotėje.

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Spalio 5 dieną 19 val. Marijampolė, „Arvi“ arena. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 2:1, 7:2

Į viršūnę vėl įkopusi „Sūduva“ itin įtemptą rungtynių atkarpą užbaigs dar vienu maču namuose.

Įskaitant ir „SHARP LFF taurės“ ketvirtfinalio rungtynes, „Panevėžys“ buvo tas riešutas, kurį išgliaudyti Lietuvos čempionams sekėsi sunkiai. Tiesa, iki pastarųjų komandų tarpusavio rungtynių, kai marijampoliečiai pelnė net septynis įvarčius, nors praleido pirmi ir pirmą pusvalandį nesėkmingai siekė išlyginti rezultatą. Pastaruoju metu itin grėsmingai atrodo „Sūduvos“ puolimas – Marijampolės klubas, turintis dar vieną mačą atsargoje prieš „Žalgirį“, yra pelnęs jau 61 įvartį. Tiek pat, kiek ir dėl titulo kovojantis oponentas iš Vilniaus. Pastaruoju metu daug problemų varžovams kelia Josipas Tadičius, per ketverias pastarąsias rungtynes įmušęs keturis įvarčius, atlikęs rezultatyvų perdavimą bei uždirbęs baudinį, be to, įsibėgėjo ir Renanas Oliveira.

Panevėžiečiai pastaruosiuose susidūrimuose su pirmojo ketverto komandomis praleido net penkiolika įvarčių. Marijampolėje nukraujavusiai gynybos linijai taip pat teks itin daug darbo, tačiau savo argumentų ir „Panevėžys“. Komandos naujokas Patrikas Bordonas pagaliau pradėjo mušti įvarčius, o rezultatyviausias komandos žaidėjas Sebastianas Vasquezas taip pat tęsia sėkmingą dviejų mačų seriją. Šį kartą strategas Aleksandras Kurtijanas negalės į kovą mesti vidurio saugo Roko Stanulevičiaus – futbolininkas dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas.