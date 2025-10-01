Lyderių dvikovoje – svarbus FK „Kauno Žalgirio“ taškas

Ilgai laukti pirmojo įvarčio susirinkusiems žiūrovams nereikėjo – jau 8-ąją minutę po Viliaus Armalo perdavimo iš aikštės gilumos žalgiriečių vartininką Tomą Švedkauską nuginklavo Rasheedas Yousufas.
Netrukus baudos smūgiu pusiausvyrą galėjo atstatyti Gratas Sirgėdas, tačiau kamuolį atrėmė Vincentas Šarkauskas, o Fabienas Ourega, pasinaudojęs aikštės šeimininkų klaida, į vartus nepataikė.
Mėlynai balti pirmame kėlinyje turėjo keletą progų persvarai padidinti, tačiau su Leo Ribeiro ir Abdoulo Harounos bandymais susitvarkė svečių vartų sargas T. Švedkauskas.
Iškart po pertraukos Eivino Černiausko auklėtiniai buvo gerokai aktyvesni – po Nosa Edokpoloro ir Damjano Pavlovičiaus smūgių galva padirbėti teko V. Šarkauskui, o dar kelis bandymus sėkmingai blokavo gynėjai.
69-ąją minutę puikią galimybę turėjo Wesley Gabrielis – iš Donato Kazlausko perdavimo sulaukęs brazilas kamuolį pasiuntė virš vartų. Netrukus progos neišnaudojo kelis varžovus suklaidinęs L. Ribeiro.
Baigiantis rungtynėms, nuostabiu smūgiu iš toli pusiausvyrą atstatė ir tašką žalgiriečiams išplėšė Temuras Čogadzė.
Po šių lygiųjų „Hegelmann“ sąskaitoje 57 taškai ir antroji pozicija. „Kauno Žalgiris“ su 65 taškais – turnyro lentelės viršūnėje.
