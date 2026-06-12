Naujasis Pasaulio futbolo čempionato „orakulas“ – dirbtinis intelektas

Šių metų Pasaulio futbolo čempionatas yra pirmasis, kuriame plačiai naudojami generatyvinio DI pokalbių robotai: tiek sirgaliai, tiek specialistai naudoja šias sistemas bandydami nuspėti čempionato nugalėtojus.
Kadangi „OpenAI“ sukurtas „ChatGPT“ visuomenei buvo pristatytas tik 2022 metų lapkričio 30 d. – pačiame praėjusio Pasaulio čempionato Katare įkarštyje, nedaugelis už Silicio slėnio ribų atkreipė dėmesį į generatyvinį DI, kai Argentina kovojo dėl geriausios pasaulyje futbolo rinktinės titulo.
Tačiau šiandien įvairios institucijos, nuo bankų iki universitetų, aktyviai išbando generatyvinio DI sistemas futbolo rungtynių rezultatams prognozuoti.
„Bank of America“ analitikai nustatė, kad jų „Microsoft CoPilot“ pokalbių robotas vienodai vertina Ispanijos ir Prancūzijos galimybes laimėti. Tuo tarpu technologijų naujienų svetainė „Tom's Guide“ paklausė „Google“ „Gemini“, „ChatGPT“ ir „Perplexity“, ką šios mano, ir kiekvieną kartą nugalėtoja buvo prognozuojama Ispanija, o antroje vietoje – Prancūzija.
Naujienų portalas „Decrypt“ gavo panašių rezultatų iš vakarietiškų pokalbių robotų, tokių kaip „ChatGPT“ ir „Anthropic“ sukurto „Claude“, tačiau nustatė, kad kinų konkurentai „DeepSeek“ ir „Qwen“ abu prognozuoja Argentinos pergalę.
Tuo metu Miuncheno Liudviko Maksimiliano universiteto tyrėjai atlieka labiau mokslu pagrįstą analizę ir viešoje svetainėje „LLM SoccerArena“ skelbia, kiek tiksliai kiekvienas DI modelis prognozavo rungtynių rezultatus.
„Klausimas, ar kalbos modeliai gali patikimai padėti realiose sprendimų priėmimo situacijose, yra kritinis, – teigė šio universiteto vadybos srities tyrėjas Stefanas Feuerriegelis (Štefanas Fiūrygelis). – Štai kodėl mums reikia vertinimo kriterijų, kurie ne tik tikrina abstrakčias užduotis, bet ir tai, kaip modeliai tvarkosi su dinamine informacija, neapibrėžtumu ir rezultatais, kuriuos vėliau galima patikrinti, palyginus su realiais rezultatais.“
Miuncheno tyrėjai tikrina tiek DI prognozes, pagrįstas jų vidinėmis žiniomis, tiek jų gebėjimą į prognozes integruoti internete rastą informaciją apie tokius veiksnius, kaip traumos, komandų sudėtis ir netgi lažybų rinkos.
Skelbiama, kad DI taip pat padeda treneriams, medicinos personalui, teisėjams ir netgi sukčiams, teigia Australijos Sunshine Coast universiteto tyrėjai.
„Tikrai nematysime, kaip DI agentas įmuša įvartį ar robotas treneris priima sprendimus (bent jau kol kas), bet nėra abejonių, kad turnyro nugalėtojas visą laiką pasikliaus DI“, – teigė jie.
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