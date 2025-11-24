„Neptūnui“ nepavyko žengti į A lygą

Vilniaus „Riteriai“ įgyvendino esminį sezono tikslą ir išlaikė teisę kitais metais varžytis „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje. Pereinamųjų rungtynių serijos antrame mače po atkaklios kovos 2:1 (1:1) buvo įveiktas Klaipėdos „Neptūnas“. Pirmasis susitikimas uostamiestyje baigėsi be įvarčių.
Pirmame kėlinyje komandos demonstravo lygų žaidimą. 14-ąją minutę „Riteriai“ išsiveržė į priekį po pakelto kampinio, kai galva kamuolį į vartus nukreipė Vukašinas Bulatovičius. Daugiau grėsmingų epizodų vilniečiai nesukūrė.
31-oji minutė buvo įprasminta gražia svečių ataka – Yoichi Kawachi perdavimą stipriu smūgiu galva pavertė Darius Zubauskas. Paskutinės pirmojo kėlinio atakos metu Leifas Estevezas suklydo perduodamas kamuolį, tačiau nuo Nikitos Bondarevo išpuolio apsigynė Antonio Tuta.
Strategui Gintautui Vaičiūnui metus į kovą Arvydą Novikovą, šeimininkai sužaidė gerą atkarpą. A. Novikovas surado L. Estevezą, jo ataką atrėmė Amiras Agalarovas, tačiau 65-ąją minutę Jonas Usavičius pakartotiniu bandymu buvo taiklus.
„Geros rungtynės, žaidė dvi lygiavertės komandos. Įtampa tvyrojo iki paskutinių akimirkų. Už sezoną galiu parašyti tvirtą ketvertą iš penkių. Turėjome didžiulių problemų po pirmojo rato, kai praradome net šešis svarbius futbolininkus. Tačiau vaikinai šaunuoliai, susikaupė ir garbingai sukovojo antrajame rate bei pelnytai pelnė Pirmos lygos sidabro medalius“, - aiškino Olegas Lutkovas.
„Daug emocijų, nes sunkios dvikovos. Turėjome didelių problemų sudėtyje, trys žaidėjai rungtyniavo traumuoti. Vyrai parodė charakterį, atlaikė varžovų primestą fizinės kovos stilių“, - džiaugėsi „Riterių“ vairininkas Gintautas Vaičiūnas.
