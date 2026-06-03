Norvegijos futbolo federacija dėl Trumpui skirto taikos apdovanojimo kreipėsi į FIFA

FIFA prezidentas Gianni Infantino (Džanis Infantinas) įteikė D. Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6 dieną vykusio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu.
Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių grupė „FairSquare“ pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teigdama, kad G. Infantino, išreikšdamas paramą D. Trumpui, pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam.
FIFA niekada neatskleidė, kaip buvo paskirtas šis taikos apdovanojimas, įteiktas tuo metu, kai D. Trumpas ir jo administracija siekė, kad jam būtų skirta Nobelio taikos premija.
NFF prezidentė Lise Klaveness (Lisė Klavenes) teigė, kad kreipdamasi į FIFA etikos komitetą federacija veikė viena.
„Manau, kad kitos (federacijos) žinojo, jog gali pasirašyti, jei nori. Nusprendėme, kad daryti spaudimą kam nors yra nenaudinga, tai tik sukeltų trintį“, – sakė L. Klaveness.
G. Infantino atvirai siekia glaudžių ryšių su D. Trumpu prieš birželio 11–liepos 19 dienomis JAV, Kanadoje ir Meksikoje vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą.
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