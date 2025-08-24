Panevėžys paskutinę akimirką palaužė „Kauno Žalgirį“

Jau 9-ąją minutę progą smūgiui susikūrė ir į tolimąjį vartų kampą pykštelėjo svečių futbolininkas Fabienas Ourega, tačiau puikiu šuoliu komandą nuo nemalonumų išgelbėjo Vytautas Černiauskas.
Per likusią pirmojo kėlinio dalį komandoms sunkiai sekėsi regzti pavojingas atakas prie varžovų vartų. Žalgiriečių gretose laimę pabandė Romualdas Jansonas ir Amine'as Benchaibas, tiesa, su jų smūgiais susitvarkė V. Černiauskas. Aikštės šeimininkų ekipoje kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė Issacas Asante.
Iškart po pertraukos Eivino Černiausko auklėtiniai buvo gerokai aktyvesni – po F. Ouregos ir Romualdo Jansono bandymų komandą ir vėl gelbėti teko panevėžiečių vartų sargui V. Černiauskui.
Kantriai gynyboje žaidę panevėžiečiai kontrataką surengė 60-ąją minutę – Elivelto perdavimu surado Ariagnerį Smithą, o šis iš aštraus kampo smūgiavo į Tomą Švedkauską. Visai netrukus virpstą sudrebino žalgiriečių saugas A. Benchaibas.
Baigiantis rungtynėms, net dukart „Panevėžio“ atakų smaigalyje atsidūrė po keitimo aikštėje pasirodęs Kwadwo Asamoah, bet be klaidų sužaidė vartininkas T. Švedkauskas.
Kai jau atrodė, kad komandos pasidalins po tašką, paskutinę minutę E. Veliulis puikiai suklaidino varžovus ir tiksliu smūgiu į tolimąjį vartų kampą nuginklavo žalgiriečių vartų sargą.
„Panevėžys“ su 37 taškais šoktelėjo į 6-tą poziciją, „Kauno Žalgiris“ vis dar pirmoje vietoje su 53 taškais.
„Hegelmann“ ir „Žalgiris“ sužaidė skirtingus kėlinius
Lietuvos futbolo A lygoje įvyko dar viena įdomi akistata tarp Kauno rajono „Hegelmann“ bei Vilniaus „Žalgirio“ ekipų. Rezultatyviame mače čempionai reabilitavosi antrame kėlinyje – 2:2 (2:0).
Mačo pradžia šeimininkams prasidėjo puikiai: 8-ąją minutę daug laisvės sulaukęs Leo Ribeiro baudos aikštelėje surado Kaderą Njoya Abdelą – kamerūnietis buvo taiklus. Brazilas atliko 12-ąjį rezultatyvų perdavimą, o puolėjas pelnė 12-ąjį įvartį.
Vilniečiai atliko ne vieną gana grėsmingą smūgį, tačiau 35-ąją minutę praleido antrą įvartį. Kontratakos metu į priekį pabėgęs L. Ribeiro sėkmingai smūgiavo iš arti.
Vis dėlto čempionai parodė charakterį ir likvidavo deficitą – prie to prisidėjo du rezultatyvius perdavimus atlikęs Liviu Antalis. 54-ąją bei 78-ąją minutėmis gana panašiose situacijose atitinkamai pasižymėjo Ovidijus Verbickas bei Kevinas Lukaševičius.
„Banga“ Alytuje nustelbė pakrikusius varžovus
Įspūdingu stiliumi į pergalingą ritmą „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje sugrįžo Gargždų „Banga“. 26-ojo turo dvikovoje Alytuje net 5:0 (2:0) buvo sutriuškinta vietos DFK „Dainava“.
Pirmame kėlinyje kur kas pranašesni buvo svečiai iš Gargždų. Sykį standartinės padėties metu labai pavojingą smūgį atliko Deividas Malžinskas – Airidas Mickevičius išgelbėjo komandą. Vis dėlto 9-ąją minutę pastarasis neturėjo daug galimybių, kai po Akpe Victory perdavimo pasižymėjo Ignas Venckus.
„Banga“ apsukų nemažino: 33-iąją minutę džiaugėsi jau Vaidas Magdušauskas. Svečiai pasinaudojo oponentų nesėkmingu žaidimu savo aikštės pusėje – gargždiškis mušė taikliai.
Situacija po pertraukos dainaviečiams tik dar labiau suprastėjo. 50-ąją ir 56-ąją minutėmis triumfavo Sherwinas Seedorfas, o galutinį tašką 67-ąją minutę padėjo dublį įforminęs I. Venckus.
Gargždiškiai su 31 tašku žengia aštunti, Alytaus klubo sąskaitoje – 15 taškų ir 9-oji vieta.
