Paryžiuje po PSG pergalės Čempionų lygoje kilus susirėmimams sulaikyta šimtai žmonių

PSG ir „Arsenal“ rungtynių metu Prancūzijoje buvo sutelkta apie 22 tūkst. policijos pareigūnų, iš jų 8 tūkst. – Paryžiuje, nes praėjusiais metais po PSG pergalės šiame turnyre taip pat kilo neramumų. Siekiant sumažinti trikdžius, Paryžiuje buvo sustabdytas tramvajų eismas, uždarytos kelios metro stotys, o kai kur – ir autobusų eismas.
Pabrėždamas padažnėjusį fejerverkų naudojimą, nukreiptą į teisėsaugos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas) spaudos konferencijoje teigė, kad buvo sužeisti 57 saugumo pajėgų nariai ir kad „Prancūzijoje sužeista 219 dalyvių, iš jų aštuoni – sunkiai“.
Paryžiaus prokuratūra paskelbė apie jauno vyro mirtį po motociklo avarijos Paryžiaus žiediniame kelyje ir teigė, kad sostinėje peiliu sužeistas asmuo yra kritinės būklės.
L. Nunezas teigė, kad 780 sulaikytųjų yra 32 proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų PSG pergalės Čempionų lygoje šventimu.
Apgadintos šešios transporto priemonės ir dviejų įmonių patalpos.
Grupė sirgalių taip pat įsiveržė į Paryžiaus žiedinį kelią, kur kuriam laikui sustabdė eismą ir degino signalines raketas, pranešė naujienų agentūros AFP fotografas.
Sirgaliams švenčiant dramatišką pergalę po baudinių serijos Vengrijos sostinėje Budapešte, Paryžiaus Eliziejaus laukų alėjoje susirinko apie 20 tūkst. žmonių, nurodė policija.
Prieš rungtynes parduotuvės užkalė langus, kad išvengtų praėjusių metų neramumų, kai jaunimas nusiaubė parduotuves Eliziejaus laukuose ir kitose gatvėse. Tuomet buvo sulaikyta šimtai žmonių.
Šeštadienį konfiskuota pora dešimčių signalinių raketų ir apie 100 fejerverkų, o netoli Eliziejaus laukų buvo nuniokota autobusų stotelė.
Rungtynės vyko tuo pat metu, kai Paryžiuje nacionaliniame „Stade de France“ stadione koncertavo dainininkė Aya Nakamura (Aja Nakamura), „La Defense“ arenoje – reperis Damso, taip pat vyko Prancūzijos atvirojo teniso čempionato kovos.
Policija pranešė, kad netoli PSG „Parc des Princes“ stadiono buvo apgadinta kepykla ir restoranas. Stadiono viduje stebėti rungtynių susirinko dešimtys tūkstančių žmonių, tačiau lauke būriavosi nuo 4 tūkst. iki 5 tūkst. asmenų, kurie į pareigūnus mėtė įvairius daiktus.
Apie 150 žmonių „bandė prasiveržti pro vienus iš stadiono vartų“, tačiau pareigūnai juos atrėmė, teigė policijos atstovas spaudai.
Kai kurie asmenys taip pat bandė statyti barikadą iš nuomojamų dviračių, kurią policija išardė.
Įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas pranešė, kad netoli stadiono kilo susirėmimai tarp policijos ir sirgalių, o pareigūnai, į juos paleidus fejerverkus, atsakė ašarinėmis dujomis.
Šie vaizdai papiktino Prancūzijos kraštutiniuosius dešiniuosius, o tris kartus į prezidentus kandidatavusi Marine Le Pen (Marin Le Pen) socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „tik Prancūzijoje futbolo klubo pergalė sukelia riaušes“.
„Tik Prancūzijoje pergalės vakarą visi jaučiasi priversti užsirakinti savo namuose, kad išvengtų smurto“, – pridūrė ji.
L. Nunezas teigė, kad smurtui pažaboti buvo sukurta „labai tvirta, labai patikima sistema“.
„Mūsų pareiga – garantuoti visiems šventę, kuri būtų rami ir visiškai saugi“, – sakė policijos atstovas spaudai.
Sekmadienio popietę žaidėjai dalyvaus parade Marso lauke priešais Eiffelio (Eifelio) bokštą, kur tikimasi sulaukti apie 100 tūkst. žmonių, o vėliau futbolininkus Eliziejaus rūmuose priims prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
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