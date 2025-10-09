Persvaros neišlaikiusi vyrų futbolo rinktinė patyrė nesėkmę Suomijoje

Kitas rungtynes lietuviai žais jau sekmadienį, kai Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Lenkijos futbolininkus.
Ketvirtadienio rungtynės prasidėjo apylygiai, nė vienai komandai neturint ryškios teritorinės persvaros. Keletą sykių suomiai pabandė laimę iš toli, tačiau su savo darbu gerai tvarkėsi Tomas Švedkauskas.
Kėliniui persiritus į antrą pusę lietuviai surengė ilgą ataką, kuri po ilgos serijos tikslių perdavimų baigėsi stipriu Pijaus Širvio įvarčiu, po kurio lietuviai išsiveržė į priekį 1:0. Pirmame kėlinyje daugiau tikslių smūgių nebuvo, tad ilsėtis komandos išėjo lietuviams pirmaujant 1:0.
Visgi antrojo kėlinio pradžia lietuviams nesusiklostė. Per pirmąsias dešimt antro kėlinio minučių suomiai pelnė du įvarčius ir išsiveržė į priekį.
Lietuvių gretose gerą šansą turėjo Vykintas Slivka, tačiau jo smūgį iš arti sugavo suomių vartininkas.
Per likusį laiką nė viena komanda daugiau nepasižymėjo, tad pergalė atiteko rungtynių šeimininkams.
FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka
Helsinkio olimpinis stadionas, teisėja – Stéphanie Frappart (Prancūzija)
Įvarčiai: 48 min. Benjaminas Kallmanas, 55 min. Adamas Marhievas (Suomija); 25 min. Pijus Širvys (Lietuva)
Įspėti: 72 min. Robertas Ivanovas, 90+4 min. Topi Keskinenas (Suomija); 14 min. Artūr Dolžnikov (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Tomas Švedkauskas, Artemijus Tutyškinas, Edvinas Girdvainis, Modestas Vorobjovas, Artūr Dolžnikov (60 min. Eligijus Jankauskas), Gytis Paulauskas (77 min. Nauris Petkevičius), Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Pijus Širvys, Vilius Armalas (77 min. Gratas Sirgėdas), Paulius Golubickas (60 min. Vykintas Slivka).
Atsargoje: Edvinas Gertmonas, Vincentas Šarkauskas, Rokas Lekiatas, Markas Beneta, Tomas Kalinauskas, Fedor Černych, Domantas Antanavičius, Klaudijus Upstas.
