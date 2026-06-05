Pirmoji lyderio nesėkmė ir kylantys iš pelenų kauniečiai

Skirtingos serijos
„Su jais turėjome nemažai darbo, juk ne veltui tai yra lygos lyderiai. Bet Fortūna šiandien nusišypsojo mums“, - pripažino Aurelijus Barusas.
Diskvalifikuotą Plungės „Babrungo“ trenerį Kęstutį Petkų trumpam pakeitęs asistentas džiaugėsi skambiausia karjeros pergale. Plungiškiai namuose 1:0 palaužė Kretingos „Miniją“. Rekordinę klubui – net dešimties pergalių iš eilės „Minijos“ seriją nutraukė Listowello Amankona įvartis 33-ąją min. Kretingiškiai turėjo ne vieną progą išlyginti rezultatą, bet savo kailiu įsitikino, ką reiškia geriausia lygos gynyba. Pergalės dėka „Babrungas“ atsilikimą nuo lyderės sumažino vos iki vieno taško.
„Kauno Žalgirio“ dubleriai skaičiuoja savąją seriją. Prieš tai net devynis mačus iš eilės pralaimėję kauniečiai šventė antrąją pergalę iš eilės. Šįsyk trys taškai išsivežti iš Galinės kaimo. Laimėjimą 1:0 prieš Vilniaus rajono „TransINVEST“ B jaunuolius lėmė Vėjo Pociaus spyris 62-ąją min. 16-metis krašto saugas muša jau antrą turą iš eilės, o jo komanda pagaliau atsispyrė nuo dugno ir su 6 taškais jau alsuoja į nugarą iškart trims varžovams.
Lėtai, bet įsibėgėja
Jaunųjų žalgiriečių persekiojamoje autsaiderių trijulėje lieka Panevėžio „Ekranas“. Aukštaičiai išvykoje 0:2 nerado argumentų prieš Alytaus „Dainavą“. Dzūkams pergalę nukalė afrikiečių duetas – 22 min. pasižymėjęs Evansas Appiah iš Ganos ir 78 min. savo įvarčių sąskaitą lygoje atsidaręs Abou Sow iš Senegalo.
Kaip ir „Ekranas“, su kukliais 7 taškais pavasarį išlydėjo Kauno rajono „Hegelmann“ B komanda. Kauniečiai Tauragėje 1:6 nepasipriešino labiau patyrusiam „Tauro“ kolektyvui. Nugalėtojams po dublį pelnė brazilas Jorge Junioras (9 ir 38 min.) bei Justas Petravičius (20 ir 50 min.). Pralaimėjusiems garbės įvartį įrito 19-metis puolėjas Lukas Jonaitis, kuriam tai buvo jau šeštasis rezultatyvus kirtis šiemet.
Pertrauka į naudą
„Tauras“ su 19 taškų dalinasi 5-7 vietomis su „Garliava“ ir Klaipėdos „Neptūnu“. Klaipėdiečiai savaitgalį pasiekė labai svarbią pergalę 1:0 namuose prieš Kauno „Be1“.
Kauniečiai, su 23 taškais žengiantys trečiojoje pozicijoje, uostamiestyje 77-ąją min. praleido Samsono Ajayi dūrį, ir metėsi lyginti rezultatą, tačiau nesėkmingai. Šiame mače „Be1“ nepadėjo jų rezultatyviausias puolėjas (7 įvarčiai) Michaelas Thuique.
„Garliava“ savo aikštėje egzaminavo autsaiderių grupėje esančius „Šiaulius“ B. Egzamino startas susiklostė pavyzdingai – Ernestas Zdanovičius jau 2-ąją min. išvedė šeimininkus į priekį. Tačiau 16-metis Tajus Raustys jau 8-ąją min. atsakė tiksliu dūriu – 1:1.
Garliaviečiai vieni iš nedaugelio sužais lygos pirmenybių rungtynes per paskelbtą rinktinių pertrauką – ateinantį pirmadienį jų laukia atidėtas 1-ojo turo mūšis su „Dainava“.
Jaunasis gelbėtojas
Savaitgalį tikrai nerungtyniaus Vilniaus „Žalgirio“ B kolektyvas, delegavęs gausų desantą į įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktines. Vilniečiai 12-ajame ture Mažeikuose 0:2 neatsilaikė prieš „Atmosferą“.
Kaip ir įprasta mažeikiškių gretose pirmaisiais smuikais griežė japonai – po gražių kombinacijų įvarčiais pasižymėjo Kanta Seki ir Yutaro Funami. Žalgiriečiai geriausią savo šansą paleido vėjais dar 5-ąją min., kai neįmušė 11 m baudinio.
Pažįstamų veidų rinktinėse turi ir Vilniaus BFA treneriai. Jų auklėtiniai daugiau nei 90-ies minučių dramoje 1:0 pranoko „Jonavos“ komandą. Vienintelį rungtynių įvartį 91-ąją min. sukūrė puolėjas Žygimantas Jurevičius. Šiam 17-mečiui šaltakraujiškumo gali pavydėti kur kas labiau patyrę žaidėjai. Vilnietis antrą turą paeiliui tampa komandos gelbėtoju - pasirodo po keitimo ir per teisėjo pridėtą laiką išplėšia pergalę BFA ekipai.
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