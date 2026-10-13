Po istorinės sėkmės – vis karštesni išbandymai

Žalgiriečiai praeitą sekmadienį Dariaus ir Girėno stadione laimėjo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurės turnyro finalą – 3:0 nugalėjo Kretingos „Minijos“ vienuolikę.
Favoritų pergalė galėjo būti solidesnė, tačiau pirmą kėlinį „Kauno Žalgirio“ legionierius Amine’as Benchaibas nerealizavo 11 m baudinio.
„Jei būtume įmušę, toliau viskas būtų buvę gerokai paprasčiau, nors vis tiek aiškiai dominavome aikštėje“, – tvirtino Ž. Sopičius.
Naudingiausiu (MVP) finalo žaidėju pripažintas žalgirietis kroatas Leonas Krekovičius – įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Kauno komanda jau poryt svečiuose žais Europos klubų Konferencijų lygos rungtynes su Anglijos „Premier“ lygos ekipa „Brighton“, kuri šiuo metu šalies čempionate užima trečią vietą.
„Jų lygis šiek tiek geresnis“, – juokais sugretino anglų ir Pirmos lygos dalyvės „Minijos“ potencialą Ž. Sopičius ir surimtėjęs pridūrė, kad būsimų varžovų mačai su Londono „Arsenal“ ir „Sunderland“ (Braitono futbolininkai iškovojo pergales 3:0 ir 2:0) patvirtino: žalgiriečiams teks milžiniškas išbandymas.
Kitą savaitę A lygos čempionato lyderių kauniečių (51 taškas) laukia itin svarbi A lygos čempionato akistata su Marijampolės „Sūduva“ (50 tšk., spalio 19 d. svečiuose) ir Konferencijų lygos dvikova Dariaus ir Girėno stadione su norvegų „Brann“ klubu (22 d.).
Spalio 26-ąją – principinis mūšis savo aikštėje su Vilniaus „Žalgiriu“ (47 tšk.) ir 31 d. – derbis su Kauno rajono „Hegelmann“ (26 tšk.), o lapkričio 5 d. – pažintis Šveicarijoje su „Lugano“.
Rezultatas
„Kauno Žalgiris“–„Minija“ 3:0 (1:0). Dariaus ir Girėno stadionas, 3 816 žiūrovų. Įvarčiai: 22 min. L. Krekovičius (1:0), 51 min. G. Debeljuhas (2:0), 73 min. M. Konataras (3:0).
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