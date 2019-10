Po rezultatyvaus revanšo – mintys apie progresą (reportažas iš Andoros)

„Pirmiausia noriu padėkoti vaikinams, kad po vakarykštės nesėkmės mane išgirdo ir šiandien parodė tinkamą požiūrį į savo darbą“, - kalbėjo treneris Jevgenijus Ryvkinas.

Pirmadienį lietuviai ant parketo žengė kupini sportinio pykčio. Išvakarėse patirtas pralaimėjimas nykštukinės šalies atstovams, mūsiškius privertė mobilizuotis ir pademonstruoti tai, ką jie šlifuoja treniruočių stovykloje Ispanijoje.

Atsakomąjį mačą Lietuvos rinktinė pradėjo kiek neįprastu penketu. Vietą vartuose užėmė patyręs Mindaugas Labuckas, aikštėje išsirikiavo Deividas Reimaris, Jurijus Jeremejevas, Artūras Juchno ir Janas Cimuškevičius, Pirmosiomis minutėmis vėl vyko savotiška žvalgyba – komandos tarsi tikrino kokius taktinius spąstus jiems per naktį parengė varžovai. Pamažu ėmė ryškėti lietuvių pranašumas, kuris netruko virsti progomis. Svečiai įvarčių sąskaitą atsidarė 6-ąją min., kai D.Reimaris iš arti nukreipė kamuolį į andoriečių vartus – 1:0. Šeimininkams mėginant susivokti kas gi įvyko, dar tą pačią min. Vladimiras Derendiajevas galingai šovė iš toli – 2:0.

Dar po dviejų min. Lukas Sendžikas, „uždaręs“ Alberto Voskunovičiaus perdavimą, pasiuntė varžovus į nokdauną – 3:0. Po dviejų minučių pirmąjį įvartį pelnė andoriečiai, bet lietuviai iki pertraukos spėjo pasižymėti dar dukart – 11 min. A.Juchno ir 18 min. J.Jeremejevas. Ypač gražus buvo pastarojo įvartis, kai vienas rinktinės lyderių suklaidino keletą gynėjų, apgaulingu judesiu paguldė vartininką ir parito kamuolį į tuščius vartus.

Po pertraukos šeimininkai išėjo nusiteikę kuo skubiau taisyti padėtį. Jų planas pavyko – jau 13-ąją kėlinio sekundę vartininką M.Labucką iš arti „sušaudė“ Christianas Regalo – 5:2. Svečiai atsakė D.Reimario rezultatyviu spyriu 25 min. Jau kitą min. tas pats C.Regalo iš arti pakartojo komandos draugo smūgį – 6:3. Dar po dviejų min. L.Sendžikas prasiveržė kairiuoju kraštu ir tiksliai smūgiavo į vartus – 7:3. Paskutines viltis andoriečiais atgaivino 33 min. (7:4) ir netrukus žengė va bank – vietoje vartininko išleido 5-ąjį aikštės žaidėją. Rizikingas sprendimas pasiteisino – likus maždaug trims minutėms jie pasižymėjo 5-tą sykį. Nors šeimininkai mėgino surengti lietuvių vartų šturmą, šie racionaliai kontroliavo kamuolį ir likus pusantros min. uždirbo 10 metrų baudinį, kurį realizavo A.Buinickis – 8:5.

„Šiame pasirengimo etape mums dar sunku išvengti klaidų. Jų buvo ir šiandien. Be to, dar nesame tiek gerai pasirengę fiziškai, tačiau man svarbu, kad per labai trumpą laiką komanda sugebėjo persiorientuoti ir įrodė, kad esame stipresni už Andorą, - teigė J.Ryvkinas. - Žinoma, mūsų dar laukia marios darbo. Bet panašu, kad žingsnį priekį Ispanijoje žengsime“.

Iki stovyklos Ispanijoje pabaigos lietuviai sužais dar vienerias kontrolines rungtynes su vienu Ispanijos antrojo diviziono klubų. Ketvirtadienį futbolininkai paliks Kataloniją ir grįš į savo atstovaujamus klubus Lietuvoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Latvijoje.