Radijo laidų vedėjo iššūkis Dariaus ir Girėno stadione: ar užteks 50 eurų?

Bilietus į rungtynes galima įsigyti paspaudus čia.
Tikimasi, kad „Žalgirių“ mūšis sutrauks rekordinę žiūrovų minią, kurios be intriguojančių rungtynių taip pat lauks įvairios pramogos, prizai, platus maisto pasirinkimas ir kiti futbolo šventei reikalingi atributai.
Kiek anksčiau FK „Kauno Žalgirio“ namų rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione apsilankė ir stadiono žiūrovo patirtį išbandė radijo laidų vedėjas Ričardas Mikavičius.
Pirmą kartą stadione apsilankęs R.Mikavičius turėjo iššūkį – stadione gerai praleisti laiką su 50 eurų biudžetu.
„Pirmą kartą esu futbolo rungtynėse. Ar galite man paaiškinti kas čia vyksta?“, – į šalia buvusius aistruolius kreipėsi R.Mikavičius.
Laidų vedėjas įsigijo „Kauno Žalgirio“ atributikos, o patekęs į didžiausio Baltijos šalyse stadiono erdvę pasinėrė į jame siūlomas pramogas.
Atvykęs anksčiau R.Mikavičius turėjo laiko pasistiprinti ir pasirinkti iš plataus meniu bei tam skirtų maisto vagonų, taip pat numalšino troškulį.
„Labai gerai praleidau laiką ir ateityje tikrai vėl apsilankysiu. Čia galima rasti daug pramogų, tad visi į Dariaus ir Girėno stadioną“, – džiaugėsi laidų vedėjas.
Ar užteko jam numatyto 50 eurų biudžeto? Kokias pramogas pavyko rasti stadione? Viską pamatysite „Kauno Žalgirio“ YouTube kanale.
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