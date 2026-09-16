Rekordinės minios akivaizdoje – Vilniaus „Žalgirio“ pergalė prieš „Kauno Žalgirį“

Dvikovą LFF stadione stebėjo 6480 žiūrovų. Tai – naujas šio stadiono ir „Žalgirio“ namų rungtynių Lietuvos čempionate lankomumo rekordas.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 5 minutę. Po P. Golubicko perdavimo dešiniuoju kraštu pabėgęs M. Vareika tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus – 1:0.
Kauniečiai atsakė vos po trijų minučių. Tolimas R. Lekiato perdavimas pasiekė L. Krekovičių, kuris išlygino rezultatą – 1:1.
20 minutę svečiai persvėrė rezultatą. Po pirmojo bandymo atšokusį kamuolį į vartus nukreipė antrą kartą pasižymėjęs L. Krekovičius – 1:2.
„Žalgiris“ rezultatą išlygino prieš pat pertrauką. Dar vieno P. Golubicko perdavimo sulaukęs M. Vareika tiksliai smūgiavo nuo baudos aikštelės prieigų ir taip pat pelnė savo antrąjį įvartį – 2:2.
Lemiamas rungtynių epizodas įvyko 51 minutę. S. Bilenkyi pasinaudojo A. Kaliko klaida perduodant kamuolį atgal, atsidūrė laisvas prie vartų ir išvedė vilniečius į priekį – 3:2.
Per likusį rungtynių laiką rezultatas nebepasikeitė. „Žalgiris“ rekordinės minios akivaizdoje iškovojo svarbią pergalę prieš varžovus iš Kauno.
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