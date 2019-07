„Riteriai“ stiprina gynybos liniją – prie komandos prisijungė D. Barauskas

„Daug kartų esu sakęs, kad mes nuolat stebime rinką, o jei atsiranda laisvas jaunas lietuvis, be jokios abejonės galvojame, ar jis atitiktų mūsų klubo vizijai. Pasikvietėme Dominyką į peržiūrą ir labai greitai tokių klausimų neliko. Be to, apsisprendimo situaciją palengvino ir trenerio žodis“, – sakė klubo direktorius Virmantas Lemežis.

D.Barauskas prie klubo treniruočių proceso prisijungė prieš pora savaičių, o praėjusį šeštadienį spėjo debiutuoti komandoje po keitimo kontrolinėse rungtynėse prieš Rusijos Premier lygos klubą „Tambov“. Jos, priminsime, baigėsi lygiosiomis 1:1.

„Labai smagu prisijungti prie klubo, kuris visada kovoja dėl aukščiausių vietų, nuolat žaidžia UEFA Europos lygos atrankose, taip pat suteikia šansą jaunimui. Tikiuosi, galėsiu prisidėti prie gero komandos žaidimo, tuo pačiu tobulėti kaip žaidėjas“, – sakė „Riterių“ naujokas.

D.Barauskas oficialiose rungtynėse turėtų debiutuoti jau šįvakar B komandos rungtynėse Mažeikiuose prieš „Atmosferą“. Galimas jo debiutas A lygoje – penktadienio dvikovoje su „Žalgiriu“, o UEFA Europos lygos atrankoje – kitą ketvirtadienį.