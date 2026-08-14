Splite – itin nesėkmingas „Žalgiriui“ antrasis kėlinys

Pirmasis dvikovos kėlinys baigėsi be įvarčių, tačiau antrajame dominavo aikštės šeimininkai, kurie vieną po kito įmušė keturis įvarčius.
Palyginti su pirmosiomis rungtynėmis, treneris Andrius Skerla starto sudėtyje atliko du pasikeitimus. Vartuose Vincentą Šarkauską pakeitė Carlosas Olsesas, o saugų grandyje vietoje Ivano Lytvynenkos nuo pirmųjų minučių žaidė Marko Capanas.
Rungtynės Poljudo stadione prasidėjo 21 valandą vietos laiku, tačiau net ir vėlų vakarą Splite laikėsi 30 laipsnių karštis.
Susitikimą aktyviau pradėjo šeimininkai. 4 minutę Marko Livaja smūgiavo iš baudos aikštelės krašto, tačiau į vartus nepataikė. Dar po dviejų minučių Dalissonas de Almeida baudos aikštelėje smūgiavo du kartus – pirmąjį bandymą atrėmė C. Olsesas, o pakartotinį blokavo žalgiriečių gynėjas.
7 minutę gerą progą sukūrė „Žalgiris“. Jurijus Kendyšas galva atmetė kamuolį Bryanui Teixeirai, tačiau šio smūgį maždaug iš 12 metrų blokavo varžovų gynėjas.
Vėliau žaidimas išsilygino. 38 minutę Dominikas Franke perdavė kamuolį iš kairiojo krašto, tačiau baudos aikštelėje buvęs Nikola Petkovičius ne visai sėkmingai pataikė į kamuolį ir šis skriejo pro vartus.
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių – 0:0.
Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai po truputį kontroliavo situaciją.
53 minutę „Hajduk“ išsiveržė į priekį. Po perdavimo iš dešiniojo krašto Dario Melnjakas smūgiavo iš maždaug 8 metrų. C. Olsesas lietė kamuolį, tačiau jo atremti nesugebėjo – 1:0.
65 minutę D. Melnjakas iš maždaug 10 metrų smūgiavo galva, tačiau kamuolys praskriejo virš vartų. Dar po dviejų minučių šeimininkai pavojingai smūgiavo iš dešiniojo krašto, bet kamuolys skriejo šalia vartų.
69 minutę „Hajduk“ padvigubino persvarą. Šeimininkai laimėjo oro dvikovą, o kamuolys baudos aikštelėje atiteko po keitimo aikštėje pasirodžiusiam Adamui Huramui. Šis apsisuko ir smūgiavo, o kamuolys nuo gynėjo kojos pakeitė kryptį ir įskriejo į vartus – 2:0.
80 ir 83 minutėmis „Hajduk“ dar du kartus pasižymėjo po panašių atakų. Pirmiausia pasižymėjo Abdoulie Sanyang, o vėliau Michele Šego. Abiem atvejais kamuolys įskriejo į vartus po rikošeto – 4:0.
Per likusį rungtynių laiką rezultatas nepasikeitė. Bendru rezultatu 2:9 nusileidęs „Žalgiris“ baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose.
Komandų sudėtys:
„Hajduk“: Toni Siličius, Mathieu Acapandie, Dario Marešičius, Ron Raci, Dario Melnjakas, Alberto Del Moralis, Adrionas Pajaziti (68 min. Niko Siguras), Andželo Šutalo (75 min. Abdoulie Sanyangas), Dalissonas De Almeida (68 min. Etnikas Brruti), Marinas Šotičekas (60 min. Adamas Huramas), Marko Livaja (68 min. Michele Šego).
„Žalgiris“: Carlosas Olsesas, Deividas Šešplaukis, Danny Lupano, Petaras Bosančičius, Dominikas Franke (72 min. Klaudijus Upstas), Jurijus Kendyšas (63 min. Ivanas Lytvynenka), Marko Capanas, Paulius Golubickas (63 min. Nemanja Mihajlovičius), Stanislavas Bilenkis (78 min. Liviu Antalis), Bryanas Teixeira, Nikola Petkovičius (72 min. Matas Vareika).
Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais namuose sekmadienį prieš Gargždų „Bangą“.
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