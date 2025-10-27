„Sūduva“ įveikė mažumoje likusį „Kauno Žalgirį“

Pirmieji pavojų prie varžovų vartų sukūrė Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kai Henry Uzochukwu perdavimu surado Amarą Haidarą, tačiau pastarojo smūgį atrėmė Deividas Mikelionis. Kėlinio viduryje vartininko Igno Plūko budrumą patikrino Temuras Chogadze, tiesa, su kauniečių futbolininko smūgiu marijampoliečių vartų sargas susitvarkė.
28-ąją minutę prie VAR ekrano nuskubėjęs arbitras Kęstutis Bartuškevičius pakeitė savo pirminį sprendimą ir Eduardui Jurjonui vietoje geltonos kortelės parodė raudoną. Po kelių akimirkų žalgiriečių problemos galėjo tapti dar didesnės, bet Sidy Sanokho smūgį atrėmė Deividas Mikelionis.
Sužaidus kiek daugiau nei 15 minučių antrajame kėlinyje, žalgiriečiai liko žaisti devyniese – tiesioginę raudoną kortelę prieš save išvydo ir po keitimo pasirodęs Antonas Tolordava.
Kantriai puolime žaidę sūduviečiai pasižymėjo 85-ąją minutę – H. Uzochukwu smūgiavo iš toli, vartininkas D. Mikelionis kamuolio nepagavo, o pirmasis prie jo suskubo ir įvartį pelnė po keitimo aikštėje pasirodęs Lucky Tomas.
Pergalę iškovoję D. Vencevičiaus auklėtiniai su 58 taškais lieka ketvirtoje pozicijoje, o „Kauno Žalgiris“ titulą atšventė jau kiek anksčiau.
