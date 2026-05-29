 „Sūduva“ užtikrintai įveikė „Riterius“

„Sūduva“ užtikrintai įveikė „Riterius“

2026-05-29 22:18
toplyga.lt inf.

16-ajame TOPLYGOS ture susitiko Vilniaus „Riteriai“ ir Marijampolės „Sūduva“. Užtikrintai žaidę marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3:0 (2:0).

<span>„Sūduva“ užtikrintai įveikė „Riterius“</span>
„Sūduva“ užtikrintai įveikė „Riterius“ / toplyga.lt nuotr.

Nesužaidus nei 10 minučių kilo pirmasis pavojus prie sūduviečių vartų – Dmytro Bondaras puikiai pakovojo dėl kamuolio krašte, atliko perdavimą Omerui Karacagunui, tačiau pastarasis iš puikios situacijos į vartus nepataikė.

Pirmą susikurtą progą Donato Vencevičiaus auklėtiniai pavertė įvarčiu – 17-tą minutę po Fausto Steponavičiaus perdavimo kamuolį galva iš arti į vartų tinklą nukreipė Meinardas Mikulėnas.

Sužaidus daugiau nei pusvalandį, iš toli smūgiavo Amadou Sabo, o pirmasis prie kamuolio suskubęs M. Mikulėnas iš puikios progos į vartus nepataikė.

Jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką sūduviečiai padvigubino pranašumą – kontratakos metu po M. Mikulėno perdavimo kamuolį į tuščius vartus nukreipė F. Steponavičius.

Sužaidus 64 minutes Igno Plūko budrumą patikrino Leifas Estevezas, tiesa, „Sūduvos“ vartininkas smūgį atrėmė.

78-ąją minutę marijampoliečių pranašumą įtvirtino po keitimo aikštėje pasirodęs ir įvartį pelnęs Lucky Tomas.

Pergalę iškovojusi „Sūduva“ su 25 taškais šoktelėjo į 4-ąją vietą, o „Riteriai“ lieka turnyro lentelės dugne.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
Vilniaus Riteriai
Marijampolės Sūduva

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